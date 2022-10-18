Doludizgin
Ankaragücü deplasmanında özellikle ilk yarıda alıştığımız F.Bahçe’yi izleyemedik. Ancak Batshuayi’nin 3. dakikadaki golü bir anlamda Sarı-Lacivertlilerin maça rahat başlamasını sağladı. Belçikalı forvet geçen sezon Beşiktaş’ta kaçırdığı gollerle konuşuluyordu, F.Bahçe’de ise attıklarıyla takımını sırtlıyor. Jesus öyle bir savunma hattı kuruyor ki sanki cetvelle çizilmiş gibi. Defans arkasına atılan toplar hep tehlike, dün de bu tip pozisyonlar yaşandı. Ama her maçta rakiplerini bu kadar fazla ofsayta düşürmek de Portekizli hocanın taktik başarısı.
F.Bahçe geniş kadrosunun avantajını böylesine zorlu maçlarda kullanıyor. Takımın fizik kalitesi üst seviyede söyleyelim. Ferdi’yi yine çok beğendim, bir maç sağda, diğerinde solda hep yüksek performansla oynuyor. İrfan Can son maçlarda toparlandı, gollerini atıyor. Başkent virajından 3 puanı alan F.Bahçe, yoğun maç takviminde yoluna doludizgin devam ediyor.
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