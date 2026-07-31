Fenerbahçe turu geçti. Peki oynadığı futbol? Bence sınıfta kaldı. Bu rakibe elenmek ayıp olurdu. Santrforsuz olmuyor. Vedat Muriç’in sakatlığı tabii ki şanssızlık. Acilen bu bölgeye biri şart. Sarı-Lacivertliler geçen yıl şampiyonluğu golcüsünün olmayışından kaybetti. Aynı senaryo yine yaşanırsa artık kıyamet kopar. Talisca atıyor ama bu bölgenin oyuncusu değil. Sıkıntının büyüğü Türk oyuncularda. Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın gibi isimler yeterli katkıyı veremiyor. Tedesco; İrfan Can’ı göndermekte çok haklıymış. Kadro geçen yıldan bu yana iyice şişti. Yabancı fazlalığı başa bela. Milyon Avro’larla gelen oyuncuların alıcısı yok. Gözümüzü kapatıp transfer yapıyoruz. Ali Koç dönemini hatırlayın. 7 yılda 100’den fazla oyuncu almıştı.

Evet, ligin başlamasına 2 hafta var. Fenerbahçe toparlanmak zorunda. 5 Ağustos’ta Sturm Graz’la oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşması hayati önem taşıyor. Avusturya ekibi bir Gornik Zabrze değil. İskoçya temsilcisi Hearts’a iki maçta 6 gol attılar. Fenerbahçe’nin işi çok zor görünüyor. Bu maçta taraftarlar tribünleri doldurur desteğini yine fazlasıyla verir ancak önemli olan sahadaki Fenerbahçe’nin ne yapacağı. İsmail Kartal’ın nasıl bir futbol oynatacağı. İsmail Kartal görev adamı. Ne zaman çağırsalar koşa koşa geliyor. Biliyorsunuz yeni sezon için Aykut Kocaman ismi gündeme oturmuş iş imzalara kalmıştı. Ne olduysa birden ibre yine İsmail Hoca’ya dönmüş ve acilen çağrılmıştı. İsmail Kartal’la umutsuzluğa kapılmak istemiyorum, ilerisi için iyi şeyler düşünmek istiyorum ama onun şu anki performansı beni düşündürüyor.