F.Bahçe taraftarı yanlış yapıyor
Seyirci takımların her zaman itici
gücüdür. Pandemi döneminde
seyircisiz maçların ne kadar
tatsız geçtiğini hep birlikte yaşamıştık.
Yeni sezonla beraber üç büyükler yine
transferde başrolü oynuyor. Beşiktaş’ı
bir kenara koyarsak Fenerbahçe ile
Galatasaray birbirlerine çalım atma
yarışına girdi. Zaman iyi bir ilaç. Kim
daha iyisini almış kim daha kaliteli takım
olacak kim daha iyi futbol oynayacak
göreceğiz. Fenerbahçe’nin seyircisinde
sıkıntısı var. 12. adam tribünleri tam
olarak doldursa dahi bir Galatasaray
bir Beşiktaş tribünlerindeki coşku yok.
Daha önceleri susmayan hep ayakta
maçı izleyen her zaman takımına destek
veren Fenerbahçe topluluğu görürdüm.
Şimdi bu havadan bu ortamdan çok
uzaklar. Karşılaşma başlarken 3-5
dakika bağırıyorlar o kadar. Bir de gol
olduğunda sevinç yaşanıyor. Oyun
genelinde sanki sinemadalar. Bir diğer
olumsuz ama bir o kadar da önemli
taraf; futbolcularından bazılarına
gösterdikleri ıslıklı ve yuhalamalı
tepkileri. Maribor karşılaşmasında
İrfan Can Kahveci buna iyi örnek.
Oyuncu fişlenmiş, ne yapsa nafile.
Mücadele içinde 4 kilit pas atmış, 3
pozisyona girmiş, bunlara ilave değerli
golü var. Bu adamı yuhalamak yakışık
almaz. Ayıp. Gol attığında dokunsanız
ağlayacaktı. Dikkat ettiyseniz kalenin
içine girdi, rahatlamak için fileleri
koparmak istedi. Zihniyet bozuk, taraftar
profili değişik, tribün kültürü kalmamış.
Küfür de küfür. Her küfürde kulüp büyük
para cezası ödüyor bunun bilinmesini
isterim. Kaleci Altay Bayındır’ın da
bu taraftar topluluğu karşısında işi zor.
Hatalı bir gol yediğini kabul ediyorum,
çünkü müdahalesinde geç kaldı, sonra
sakatlandı. Bu sakatlığı olmasa bir diğer
hedef isim de hiç kuşkusuz Altay’dı.
Maçtan sonra İsmail Kartal, seyircisine
anlık tepki göstermemeleri için uyarıda
bulundu. 9 yıldır şampiyon olamayan
Fenerbahçe’nin taraftarına hak vermiyor
değilim ama henüz yolun başı. Biraz
sabırlı olun. Futbolcularınızı kucaklayın.
Yoksa bu iş kısa sürede kaos yaratır.
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