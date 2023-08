F.Bahçe taraftarı yanlış yapıyor

12 Ağustos 2023 Cumartesi

Seyirci takımların her zaman itici gücüdür. Pandemi döneminde seyircisiz maçların ne kadar tatsız geçtiğini hep birlikte yaşamıştık. Yeni sezonla beraber üç büyükler yine transferde başrolü oynuyor. Beşiktaş’ı bir kenara koyarsak Fenerbahçe ile Galatasaray birbirlerine çalım atma yarışına girdi. Zaman iyi bir ilaç. Kim daha iyisini almış kim daha kaliteli takım olacak kim daha iyi futbol oynayacak göreceğiz. Fenerbahçe’nin seyircisinde sıkıntısı var. 12. adam tribünleri tam olarak doldursa dahi bir Galatasaray bir Beşiktaş tribünlerindeki coşku yok. Daha önceleri susmayan hep ayakta maçı izleyen her zaman takımına destek veren Fenerbahçe topluluğu görürdüm. Şimdi bu havadan bu ortamdan çok uzaklar. Karşılaşma başlarken 3-5 dakika bağırıyorlar o kadar. Bir de gol olduğunda sevinç yaşanıyor. Oyun genelinde sanki sinemadalar. Bir diğer olumsuz ama bir o kadar da önemli taraf; futbolcularından bazılarına gösterdikleri ıslıklı ve yuhalamalı tepkileri. Maribor karşılaşmasında İrfan Can Kahveci buna iyi örnek. Oyuncu fişlenmiş, ne yapsa nafile. Mücadele içinde 4 kilit pas atmış, 3 pozisyona girmiş, bunlara ilave değerli golü var. Bu adamı yuhalamak yakışık almaz. Ayıp. Gol attığında dokunsanız ağlayacaktı. Dikkat ettiyseniz kalenin içine girdi, rahatlamak için fileleri koparmak istedi. Zihniyet bozuk, taraftar profili değişik, tribün kültürü kalmamış. Küfür de küfür. Her küfürde kulüp büyük para cezası ödüyor bunun bilinmesini isterim. Kaleci Altay Bayındır’ın da bu taraftar topluluğu karşısında işi zor. Hatalı bir gol yediğini kabul ediyorum, çünkü müdahalesinde geç kaldı, sonra sakatlandı. Bu sakatlığı olmasa bir diğer hedef isim de hiç kuşkusuz Altay’dı. Maçtan sonra İsmail Kartal, seyircisine anlık tepki göstermemeleri için uyarıda bulundu. 9 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe’nin taraftarına hak vermiyor değilim ama henüz yolun başı. Biraz sabırlı olun. Futbolcularınızı kucaklayın. Yoksa bu iş kısa sürede kaos yaratır.