F.Bahçe yara aldı
Adana Demirspor-F.Bahçe mücadelesi tartışmasız sonucu en çok merak edilen maçtı. İstanbul’daki 90 dakikayı Sarı-Lacivertliler 4-2 kazanmıştı. Yeni stadın zemini dikkatimi çekti. Adanaspor ve Demirspor burada beraber oynadığı için bazı yerlerin sıkıntılı olduğunu gördüm. Süper Lig’de buna benzer durum çok. Futbolcu sağlığı önemli, milyon Avro’lar ödeniyor. Arao-Mert Hakan ilk kez göbekte beraber oynadı. Jesus’un bir bildiği vardır diye düşündüm. Oyun ilerledikçe haklı olduğu ispatlandı. Mert bir gol attı sayılmadı. Gerekçe elle oynama. Harika gol güme gitti ama iptal kararı tartışılır. Bazı karşılaşmaların zorluk derecesi yüksektir. Akdeniz ekibinin evinde hiç yenilmediğini düşünürsek bu da onlardan biriydi. Mücadelenin her anı korakor geçti. Futbol böyle güzel. Kaleci Altay’a tepki gösteren kesimin, başarılı kaleci penaltıyı kurtardığında neler yaptığını merak ediyorum. Bu kadar temposu yüksek bir maçta karşılıklı goller atılmasına karşın kazananın olmaması enteresan. İki taraf da istediğini alamadı. Ben iki takımı alkışlıyorum. Elbette bu sonuca F.Bahçe daha çok üzüldü çünkü G.Saray’la fark şimdilik 6’ya yükselmiş durumda. Bu hakemlerle bir yere varamayız.
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