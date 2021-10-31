F.Bahçe’ye doktor lazım

31 Ekim 2021 Pazar

MHK’nin başına Ferhat Gündoğdu geldi. Gündoğdu’nun asıl görevi doktorlukmuş. Doktorun görevi hastaya teşhis koymaktır. Umarım Gündoğdu MHK’ye de çare olur. Fenerbahçe’nin de MHK’den farkı yok. Teknik direktörler, futbolcular gelip gidiyor. Belli iskeleti yok. İstikrar henüz sağlanmadı. Başkan Ali Koç düşünceli, taraftar tepkili. Ocak ayı transfer ayı. Yine futbolcu alacaklarmış. Ligin ortasına geldik yeni transferlerden doğru dürüst katkı görmedik. Bu transferleri kimler yapıyor merak ediyorum. Almanya’dan Meyer geldi ortalarda yok. Madem oynatmayacaktınız, o zaman neden aldınız? Rekor sayıda oyuncu alındı, takım hâlâ bal yapmayan arı.



Sarı-Lacivertli takımın başarısızlığındaki en önemli faktörlerden birisi futbolcu psikolojisiyle alakalı. F.Bahçe’de oyuncular kafaca rahat değiller. Uyum sorunu yaşayanlar var, sakatlıktan dönüp o korkuyu üzerinden atamayanlar var. Aile sorunu olanlar var. Bu sorunlar ancak bir psikoloji uzmanıyla çözümlenir. F.Bahçe bunu çözerse işler yoluna girer. Hastadan en iyi anlayan doktordur. Çare sadece transferle sınırlı olmasa gerek. Demek istediğim bir Ferhat Gündoğdu da buraya lazım.



MESUT SAKAT MI, YOKSA?

Adam kriz, oynadığı doğru dürüst maç yok. Devamlı Pereira ile sürtüşme halinde. Son idmana çıkmamış sakat olduğunu söylemiş. Bu işin sonu nereye varacak? Mücadelenin hemen başında Soner’den harika gol izledik. F.Bahçe toparlanmaya çalışırken ikinci golü yedi. Konyaspor oynadığı futbolla, yensin yenilsin takdir ettiğim takımdır. İlhan Palut da takıma ayrı bir hava kattı. Goller F.Bahçe’yi şoka soktu. Böyle durumlarda skoru değiştirmek zordur. Pereira’nın ilk yarı bitmeden 3 değişiklik yapması her şeyi anlatıyor. Valencia’nın çabasıyla bu işler yürümez. İrfan’ın golü yetmedi. Mağlubiyetler F.Bahçe taraftarını geriyor. Dikkat.

