F.Bahçe’ye doktor lazım
MHK’nin başına Ferhat Gündoğdu geldi. Gündoğdu’nun asıl
görevi doktorlukmuş. Doktorun
görevi hastaya teşhis koymaktır. Umarım Gündoğdu MHK’ye de çare olur.
Fenerbahçe’nin de MHK’den farkı yok.
Teknik direktörler, futbolcular gelip gidiyor. Belli iskeleti yok. İstikrar henüz
sağlanmadı. Başkan Ali Koç düşünceli, taraftar tepkili. Ocak ayı transfer ayı. Yine futbolcu alacaklarmış. Ligin ortasına geldik yeni transferlerden doğru dürüst katkı görmedik. Bu
transferleri kimler yapıyor merak ediyorum. Almanya’dan Meyer geldi ortalarda yok. Madem oynatmayacaktınız, o zaman neden aldınız? Rekor sayıda oyuncu alındı, takım hâlâ bal yapmayan arı.
Sarı-Lacivertli takımın başarısızlığındaki en önemli faktörlerden birisi futbolcu psikolojisiyle alakalı. F.Bahçe’de
oyuncular kafaca rahat değiller. Uyum
sorunu yaşayanlar var, sakatlıktan dönüp o korkuyu üzerinden atamayanlar
var. Aile sorunu olanlar var. Bu sorunlar ancak bir psikoloji uzmanıyla çözümlenir. F.Bahçe bunu çözerse işler yoluna girer. Hastadan en iyi anlayan doktordur. Çare sadece transferle
sınırlı olmasa gerek. Demek istediğim
bir Ferhat Gündoğdu da buraya lazım.
MESUT SAKAT MI, YOKSA?
Adam kriz, oynadığı doğru dürüst
maç yok. Devamlı Pereira ile sürtüşme halinde. Son idmana çıkmamış
sakat olduğunu söylemiş. Bu işin sonu nereye varacak? Mücadelenin hemen başında Soner’den harika gol
izledik. F.Bahçe toparlanmaya çalışırken ikinci golü yedi. Konyaspor oynadığı futbolla, yensin yenilsin takdir ettiğim takımdır. İlhan Palut da takıma
ayrı bir hava kattı. Goller F.Bahçe’yi
şoka soktu. Böyle durumlarda skoru
değiştirmek zordur. Pereira’nın ilk yarı bitmeden 3 değişiklik yapması her
şeyi anlatıyor. Valencia’nın çabasıyla bu işler yürümez. İrfan’ın golü yetmedi. Mağlubiyetler F.Bahçe taraftarını geriyor. Dikkat.
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