Fenerbahçe’nin şans golleri

04 Ekim 2021 Pazartesi

Fenerbahçe’nin geriye düştüğü maçlarda skoru lehine çevirememesi dikkatimi çekiyor. Sivas, Başakşehir ve Olympiakos canlı örnek. Bunun nedenleri ne olabilir? İnanmamak mı yoksa motivasyon eksikliği mi? Olympiakos karşılaşmasından çok ümitliydim. Fenerbahçe’nin, Olympiakos’u yeneceğini düşünüyordum. Maç bittiğinde tabelada yazan skor düşüncemin tersi yönünde oluştu. Emin olmamın nedeni futbolculara aşırı inanmışlığımdan. Aklıma gelmedi birkaçı dışında çoğunun erken pes edeceği ve de teknik direktör Vitor Pereira’nın yapacağı oyuncu değişikliklerinde geç kalacağı. Olan oldu. Ne desek boş. Olmuşla ölmüşe çare yok. Döndük yine ligimize.

Lider F.Bahçe’nin karşısında bu kez Kasımpaşa vardı. Tribünlerde baktım öyle yeterli sayıda taraftar topluluğu göremedim. Olympiakos yenilgisinden etkilenmiş olmalılar. Tepkilerine hak veriyorum. Bu insanları küstürmeyin.

Pereira revizyona gitmiş. Olması gerekeni yapmış. Ancak F.Bahçe yine yerinde sayıyor. Crespo, Berisha, Rossi ve Meyer bu takımın topçusu değil. İki gol tamamen şans. İlk 45 dakikada K.Paşa’nın girdiği pozisyon sayısı daha fazla. Başarı için süreklilik lazım. F.Bahçe bir var, bir yok. 54. dakikada konuk ekip skoru 2-1’e getiriyor. Hiç şaşırmadım. F.Bahçe’nin gol yiyeceği belliydi, hatta K.Paşa atmakta geç dahi kaldı. İyi oyunları sürdü, devamını getiremediler. Kadıköy’de F.Bahçe için yine zor kazanılmış 90 dakikalardan biri oldu. Taraftar şampiyonluk istiyor, haklılar ancak bu futbolla şimdilik zor. Milli ara Sarı-Lacivertlilere ne yönde yansır, bekleyip göreceğiz