Fırsatı kaçırmadı
G.Saray’ın Eyüp’le berabere kalması F.Bahçe’yi, F.Bahçelileri iştanlandırmış olmalı ki 12. Adam gün boyu yağan yağmura rağmen tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. F.Bahçe yönetimi şunu bilmeli, bu taraftar çok şeyi hak ediyor. “O sene bu sene” deyip yıllar geçse bile hâlâ umutla şampiyonluğu bekliyorlar. Antep maçının kazanılması durumunda 6 puanlık fark 3’e inecekti. Bunun bilincinde olan Mourinho’nun öğrencileri oyunun hemen başında rakip sahada kurdukları nefes aldırmayan baskılarına Oğuz Aydın’la bir de gol sığdırdı. Oğuz takıma ısınıyor. F.Bahçe adına sevindirici gelişme. Antep iyi takım olmuş. Yenik durumda olmalarına rağmen mücadelenin içine girip eşitliği sağladılar. Bunun nedeni ev sahibinde baskı düşüşü. Golde Sarı-Lacivertli savunmacılarin hatası büyüktü. İrfan Can Kahveci vasatı aşamadı. İkinci yarının başında Amrabat ve Maximin girince takım biraz toparlandı. Bir top direkten döndü. 78. dakikada Tadic’in kornerinde Becao’nun kafa golü F.Bahçe’ye hayat verdi. Dzeko skoru 3-1’e taşıdı. Sarı-Lacivertliler, G.Saray’ın hata yaptığı haftada kazanıp zirveye biraz daha yaklaştı.
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