Israrın hiçbir anlamı yok. İsmail Kartal’la olmuyor. Olmayacak. İnişli çıkışlı performansı fayda sağlamaz. Başkan Aziz Yıldırım bir an önce yeni teknik direktör bulmalı. Her ne kadar 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın altında İsmail Hoca’nın imzası bulunuyor olsa da bu yolunuza İsmail Kartal’la devam edeceğiniz anlamına gelmez.

Fenerbahçe hem teknik direktörü hem de futbolcu kadrosuyla çıkmaza girmiş durumda. Yabancı fazlalığı nedeniyle acil hareket edip kötülerin yanında iyileri de göndermek başlı başına büyük yanlış. Fred ve Talisca kalabilirdi. Talisca ağlayarak ayrıldı. Bugüne kadar Fenerbahçe’yi tek başına ayakta tutan isimdi. Ne oldu da gönderildi anlamadım. Bu iş bana göre parayla alakalı değil. Düne kadar İsmail Kartal hem Fred hem de Talisca’dan memnun olduğunu dile getiriyordu. Peki o zaman kim gönderdi bu ikisini?

Ligde 4 maçta alınan 2 yenilgi (G.Birliği, Beşiktaş) Fenerbahçe adına kötü başlangıç. Futbolda her maç kazanılacak diye bir şey yok ama sen Fenerbahçe’sin. Hep iyi oynamak, iyi mücadele etmek, rakiplerini ısırmak zorundasın. Bunların hiçbiri maalesef yok. Tribünler Kadıköy’de 50 binden aşağıya düşmüyor. Her biri şampiyonluğa aç. Koşarak geliyorlar hüzünle, tepkiyle dönüyorlar. Daha yolun başıyken “Bu sezon da gitti” diyenleri duyuyorum. Lyon zaferi sonra İsmail Kartal için işine çok daha fazla odaklanmalı, derslerine iyi çalışmalı, yoğun mesai harcamalı demiştim. Bu sözüm Beşiktaş maçında askıda kaldı. Fenerbahçe’nin attığı gol dışında pozisyonu dahi yoktu. Beşiktaş hakkıyla kazandı. Başkan Aziz Yıldırım da yenilgiyi kötü futbola bağladı, İsmail Kartal’a mesaj gönderdi. Asensio sakat, Guendouzi Avrupa’da cezalı, Greenwood düşüşe geçti. Lukaku ağır, Nene son 15 dakikaların adamı. İrfan Can Kahveci istenmeyen adam. İsmail Yüksek sezona iyi başlamadı. Görevini tam anlamıyla yapan sadece kaleci Ederson ve Kante var. Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 4-2 yendiği maçta Ederson 7-8 topu kurtarmasa karşılaşmanın sonucu farklı olabilirdi. Aynı Ederson Lyon’a karşı da devleşti. Bu sezon farklı bir Ederson izliyoruz.

Fenerbahçe yarın Roma ile Şampiyonlar Ligi ‘lig aşamasında’ ilk maçına çıkacak. İtalyan ekibi lige 3’te 3 yaparak başladı. 10 gol atıp 1 gol yemişler. Teknik direktör Gasperini için “kurt hoca” diyorlar. Dikkatli olmak gerekiyor. İsmail Kartal umarım bu kez dersine iyi çalışmıştır.