25 Şubat 2022 Cuma

Fenerbahçe’yi son dönemde bu kadar aciz futbol oynarken görmedim. İstanbul’daki maçı çok rahat 3-2 kazanan Slavia Prag, bu kez evinde yine etkiliydi. Mücadelenin daha farklı bitmemesinin nedeni kaleci Altay ve Çekya ekibinin bazı oyuncularının beceriksizliği... Altay kaç kurtarış yaptı sayısını unuttum. F.Bahçe savunması dağınık, konsantrasyonu düşük, tam anlamıyla “evlere şenlik”ti! Serdar Aziz yetersiz, Tisserand vasat kaldı. Szalai ise sanki maçta değildi. Rakip çok rahat top alıyor, pas veriyor, kaleye vuruyor ama Sarı-Lacivertli takımda herkes maçı seyrediyor, hem de en güzel yerden, sahanın içinden!

Bırakın rakip kaleye gitmeyi, F.Bahçe üst üste 3 pas dahi yapamadı, top kayıpları arttı. Orta sahada biraz Mert Hakan kıpırdadı, güzel bir gol attı o kadar. Açıkçası İsmail Kartal’ın ilk 11 tercihini garipsedim... Hatay maçında genç Arda’yı oynatıp alkış aldın. Prag maçında Sosa’dan ne bekledin de Arda yedek kaldı İsmail Hocam... Güven gençlere, korkma, sür sahaya, böyle özgüven kazanır bu çocuklar. Bekledin, 57’de oyuna aldın Arda’yı... Çocuk maça hareket getirmek istese de mücadelesine maalesef ağabeyleri eşlik edemedi. 90 dakika boyunca Sarı-Lacivertliler ne oynamak istedi, Kartal bu takımı nasıl hazırladı inanın anlamak çok güç. Şimdi lig de kupa da Avrupa da gitti. Koskoca sezon yine heba oldu... Geçmiş olsun F.Bahçe!



