Hilmi Türkay
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Güzel sonuç

04 Ekim 2024 Cuma

Fenerbahçe gücü kadar oynadı, vasat futbolunu yine aşamadı. Beraberlik iyi sonuç ama Twente yenilmeyecek takım değil. Diri bir Fenerbahçe, Hollanda ekibini yenebilirdi. Nesyri’ye verilen paraya yazık! Livakovic kötü gol yedi ama çok da çıkardı. Mourinho dokunuşlarında geç kaldı. Amrabat iyi kumaş. Hocam; Cenk Tosun ve Cengiz Ünder’i de dene unutma derim.


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