Hilmi Türkay
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Havlu atmışlar!

06 Ocak 2025 Pazartesi

F.Bahçe’nin işi çok zor. Maç öncesi “Yönetim istifa” sesleri, maç başlıyor aynısı, skor 1-1 oluyor yine devam! Tribünler haklı. Takım bir şey oynamıyor. Bir penaltı kaçırmasına rağmen Dzeko ve her yere koşan Amrabat dışında diğer futbolcular havlu atmış! Bu işin bittiğini kabullenmiş gibiler. İnsan biraz yüreğini ortaya koyar. Taraftarlar futbol görmek istiyor, mücadele bekliyor. Ne zaman olacak merak ediyorum. Şu ana dek göremedim de! Bazıları hakemi suçluyor. Tamam hatalar çok ama siz bırakın hakemi, kendi işinizi doğru yapın yeter. Hatay karşısında zorla kazanıyorsunuz. İyi gitmeyen çok şey var. Haftalar ilerledikçe her şey gün yüzüne çıkacak.


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