Hayati 3 puan

04 Kasım 2024 Pazartesi

Bir yıl önce iki takım arasında Trabzon’da oynanan maç sonrası yaşanan olaylardan ders alınmış olmalı ki kuş uçmadı bu kez. Trabzon ilk 20 dakika kurduğu baskıyla tarihi farka gidebilirdi. F.Bahçe yavaş yavaş kabuğundan çıkıp öne geçti. VAR’dan gelen Trabzon lehine ilk penaltı kararı ağırdı. İkincisine sözüm yok. Dzeko attı skor 2-2’ye geldi. Sonrası tam bir atan galip maçına dönüştü. Ve sahneye Amrabat çıktı. 90+12. dakikada öyle bir gol attı ki 3 puandan fazlasını getirdi.