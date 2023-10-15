Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Haydi yine coşturun

15 Ekim 2023 Pazar

Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella’ya hoşgeldin demeden daha yolun başında eleştirmeye başladık. Adam sahaya süreceği kadroyu oluşturduğunda meslektaşlarımdan bazıları hocayı hemen topa tutar oldular. Yok Samet oynamazmış, yok Cenk’in ne işi varmış, rakip hızlı hücum ettiğinde bunlarla mı karşılık verecekmişiz. İtalyan hocaların ne kadar iyi birer taktisyen oldukları dünya futbolunda kabul edilmiş bir gerçekliktir. Bunlardan birisi de Montella’dır. Adam Samet’i de Cenk’i de izledi. Susun bekleyin. Bu kadar sabırsızlık olmaz. Hepimiz gördük Milli Takımımızın ortaya koyduğu mücadeleyi. Samet mi aksadı, Cenk mi aksadı hoca takımı yanlış mı oynattı? Haydi söyleyin, hangisi oldu? Montella ve öğrencilerini kutluyorum. Deplasmanda güçlü rakibimiz Hırvatistan’a karşı aldığımız galibiyetle grupta kartlar yeniden dağıtılırken Ay-Yıldızlılar için de iyi bir teknik direktörle çalışmanın tadını hatırladık. Stefan Kuntz’la geçirdiğimiz boş günlere yazık. Futbolculuğuna laf söylemem ama teknik direktörlüğü tartışılır. Ermenistan’la Eskişehir’de 1-1 berabere kalmasaydık işlem tamamdı. İşi uzattık anlayacağınız. Letonya’ya Ermenistan’ı 2-0 yendikleri için teşekkürler. Ama bizim bu gece Letonya’yı puansız göndermemiz gerekiyor. Büyük favori olduğumuz bir maç. Haydi Montella, haydi çocuklar yine coşturun bizleri. Hırvatistan karşısındaki mücadelenizi gördükten sonra hepinize güvenim tam.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Haydi yine coşturun 15 Ekim 2023
Taşlar oturdu 9 Ekim 2023
Güzel futbolun kötü hakemleri 4 Ekim 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Osman Kavala (ve Gezi Parkı) dünyaya bedel mi?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Muhacirin ensara efendi oluşu
Ali Sirmen
Ali Sirmen ‘Amma ciddiye aldılar yahu!’
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bölge savaş cehennemine mi?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Medeni Yasa’ya gerici tuzak!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kirli ittifak
Zeynep Oral
Zeynep Oral Filler tepişiyor, analar ağlıyor
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Savaşta ölen çocuklar için ağıt!
Ahmet Tan
Ahmet Tan Kehanet notları
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Nasıl mümkün olabildi?
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Enflasyonun sebebi emekçiler mi?
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Haydi yine coşturun

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler