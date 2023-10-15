Haydi yine coşturun

15 Ekim 2023 Pazar

Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella’ya hoşgeldin demeden daha yolun başında eleştirmeye başladık. Adam sahaya süreceği kadroyu oluşturduğunda meslektaşlarımdan bazıları hocayı hemen topa tutar oldular. Yok Samet oynamazmış, yok Cenk’in ne işi varmış, rakip hızlı hücum ettiğinde bunlarla mı karşılık verecekmişiz. İtalyan hocaların ne kadar iyi birer taktisyen oldukları dünya futbolunda kabul edilmiş bir gerçekliktir. Bunlardan birisi de Montella’dır. Adam Samet’i de Cenk’i de izledi. Susun bekleyin. Bu kadar sabırsızlık olmaz. Hepimiz gördük Milli Takımımızın ortaya koyduğu mücadeleyi. Samet mi aksadı, Cenk mi aksadı hoca takımı yanlış mı oynattı? Haydi söyleyin, hangisi oldu? Montella ve öğrencilerini kutluyorum. Deplasmanda güçlü rakibimiz Hırvatistan’a karşı aldığımız galibiyetle grupta kartlar yeniden dağıtılırken Ay-Yıldızlılar için de iyi bir teknik direktörle çalışmanın tadını hatırladık. Stefan Kuntz’la geçirdiğimiz boş günlere yazık. Futbolculuğuna laf söylemem ama teknik direktörlüğü tartışılır. Ermenistan’la Eskişehir’de 1-1 berabere kalmasaydık işlem tamamdı. İşi uzattık anlayacağınız. Letonya’ya Ermenistan’ı 2-0 yendikleri için teşekkürler. Ama bizim bu gece Letonya’yı puansız göndermemiz gerekiyor. Büyük favori olduğumuz bir maç. Haydi Montella, haydi çocuklar yine coşturun bizleri. Hırvatistan karşısındaki mücadelenizi gördükten sonra hepinize güvenim tam.