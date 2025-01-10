Hilmi Türkay
Hem 3 puan hem de Yusuf
Kupaya katılma kararını önceki gün akşam açıklayan Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı maçın teknik yorumu doğru sonuç vermez. Kasımpaşa, kalecisi hariç 19 yaşaltı takımıyla sahaya çıktı. Genç oyuncuları kutlarım, ellerinden geldiğince mücadele ettiler, pozisyon da buldular. Ama aradaki güç farkı çok netti, farklı kazanan F.Bahçe oldu. Cenk Tosun sezon boyu yedek kulübesinde kalmaktan maç ritmini kaybetmiş, Szymanski yine durgundu, Osayi faydasızdı. Bir gol atan stoper Yusuf’u beğendim. Zaten Sarı-Lacivertlilerde bu maçın tek kazanımı Yusuf oldu. Umarım devamını getirir ve şans bulabilir.
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