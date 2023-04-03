03 Nisan 2023 Pazartesi

Son günlerde Beşiktaş’ın girişimi ve 7 kulübün desteğiyle başlayan, ligden çekilen takımların maçlarının sayılmaması ile hükmen galibiyetle alınan puanların silinmesi konusu gündemi meşgul etti. Futbolu bilen kadar bilmeyenler de konuştu. Ancak bir arpa boyu yol katedilmedi. Puan silme isteği bence adil bir durum olmaz. Örneğin F.Bahçe, deplasmanda Hatay’ı ve G.Antep’i yenmiş. Bu 6 puan nasıl silinir? Silinirse her şey karışır. Olacak iş mi? Dönelim maçlara... Lider G.Saray, Adana Demir’i yenip gözünü F.Bahçe-Beşiktaş derbisine dikti. Beşiktaş’ın Şenol Güneş’le yükselen grafiği vardı. Jesus’un toparlanması gereken maçtı. İlk yarı futbol kalitesi düşüktü, F.Bahçe Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 yaptı. İkinci yarının başında yine Valencia penaltıyı atsa bambaşka bir sonuç olacaktı. O penaltı kaçtı, Beşiktaş geri döndü, Kadıköy’de 4-2 kazandı. Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisi geceye damga vurdu, “Yönetim istifa” ve “Ali Koç istifa” sesleri yükseldi. Tribünler, yıllardır beklediği şampiyonluktan yine uzaklaştı. Jesus’un yaşattığı yine bir derbi hezimeti! Artık söz bitti!