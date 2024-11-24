Hilmi Türkay
Hoş geldiniz
Fenerbahçe milli arada iyi ki Zenit maçını oynamış. O gün formayı sırtına geçiren ve bunu değerlendiren Oğuz Aydın yoksa kaybolup gidecekti. Mourinho bu yetenekli genci geç keşfetti. Dün 11’de sahaya çıkan Oğuz, 2 şık gol attı, bir de asist yaptı. Forvet oyuncusu değil. Gizli golcülük yaptı. Yine de maç eksiği var. Skor 3-0’ken F.Bahçe adına her şey yolundaydı. Ama önce Djiku’nun kendi kalesine attığı gol ardından kaleci Livakovic’in topa hamle yapamaması rahat maçı bir anda zora soksa da Sarı-Lacivertliler sonlara doğru Nesyri, Kostic ve Szymanski’yle farka gitti. Oğuz ve Kostic’e ilkleri yaşadıkları için “Hoş geldiniz” diyorum. Artık sıra Mourinho’da... Özellikle Oğuz’a daha çok şans vermeli.
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