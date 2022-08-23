İki farklı F.Bahçe

23 Ağustos 2022 Salı

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında ilk yarıda zor görünen maçı kolaya çevirdi ama ikinci devre adeta kâbus gördü. Jesus, Austria Wien maçındaki gibi 3’lü savunmayla takımını oynattı. Valencia’nın penaltıdan attığı golle 1-0’ı bulan Sarı-Lacivertliler, yarı sahasında bekledi, hızlı hücumlarla rakip kaleye gitti. F.Bahçe 2-0’ı da yine Valencia’nın ayağından böyle yakaladı. İlk yarı Akdeniz ekibi topa daha fazla sahipti ama Sarı-Lacivertliler takım savunmasını çok doğru yapıp rakibinin üretkenliğini engelledi. 47’de Zajc’ın golüyle 3-0 yapan F.Bahçe için herkes “Artık maç bitti” derken işler birden terse döndü. Adana Demir, özellikle savunma arkasına etkili koşular yapan Onyekuru ile büyük tehlike yarattı. Szalai’nin Onyekuru’ya hareketinde penaltı kazanan konuk ekip Belhanda ile 3-1’i buldu. Ardından yine Onyekuru’nun çevirdiği topa çizgi üstünde Dzyuba dokunup skoru 3-2’ye getirdi. Adana Demir’den Rakitskyi’nin VAR müdahalesiyle 82’de kırmızı kart görmesi F.Bahçe’nin bocaladığı anlarda baskıyı artırmasını sağladı. 84’te Alioski’nin şık golü Sarı-Lacivertlilere hem soluk aldırdı hem de 3 puanı getirdi.