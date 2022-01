İrfan Can’ın çıkması hata

11 Ocak 2022 Salı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarına bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. Başkan, sezon başında takımı dünya yıldızı bir hocaya teslim edeceğinden söz etmiş ancak Pereira ile el sıkışmıştı. Portekizli iyi başladığı ligde devamını getiremedi, 20 Aralık’ta yollar ayrıldı. Aradan 3 hafta geçti hâlâ hoca yok. Koç döneminde 235 gün teknik direktörsüz tamamlandı. Sarı-Lacivertliler tarihinde böyle bir durumla karşı karşıya kalmış mıdır? Ali Koç’un görev süresi 3.5 yılı buldu. F.Bahçeli gülmeyi, sevinmeyi, alkışlamayı unuttu. Vaatler yerini bulmadı. Tribüne gelen seyirci sayısı derbiler dışında düştü. Tepkiler arttı. Dün yine istifa sesleri, ıslıklı protestolar duyduk. Mutlu olsalardı bu olumsuzlukların hiçbiri yaşanmazdı. Şampiyonluk yarışında F.Bahçe’nin iddiası yok denecek kadar az. Gelecek yeni hoca bu saatten sonra ne kadar katkı sağlar tartışılır. Hele bu kişi yabancı olursa işi daha da zor. Başarılı olmuş Emre Belözoğlu’nun gönderilmesi hataların en büyüğüydü. Emre’nin Başakşehir’deki performansı ortada. Emre F.Bahçe’yi şampiyon yapsaydı, Koç yine gönderir miydi? F.Bahçe’deki başarısızlık sadece futbolla sınırlı değil. Amatör branşlarda da düşüş gözleniyor. Aziz Yıldırım başkanken müzeye giren şampiyonluk kupalarının, madalyaların haddi hesabı yoktu. F.Bahçe’de 5, Adana Demir’de 3 önemli isim yoktu. Maçın ilk bölümünde karşılıklı birer gol izledik. Valencia penaltıdan, Gökhan İnler uzak mesafeden harika bir vuruşla golleri yapan isimlerdi. Tempo düşüktü. Koşarak mücadele etmeyi bir türlü beceremiyoruz. Suç kimin? Teknik direktörlerin mi oyuncuların mı? Kadıköy geçmişte her takım için kâbustu. Şimdi gelen herkes öyle rahat ki. F.Bahçe’de sadece İrfan Can çabaladı. Oyundan alınması büyük hata. Adana dersine iyi çalışmış. Belhanda’nın golüyle 3 puanı aldılar. Üç büyükler perişan halde. Trabzonspor her hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyor. Hatta şimdiden şampiyonluk kupasını Bordo-Mavililere versinler. Hayırlı bir iş olur.