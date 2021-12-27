Islıklar ve alkışlar

27 Aralık 2021 Pazartesi

F.Bahçe, Kadıköy’de Malatyaspor’u ağırladı. Formalite maçı. Bu takımın şampiyon olacak hali mi var? 9 kişi kalan Karagümrük’ü yenemediler. Bir başkan nasıl olur da 3.5 yıldır hata üstüne hata yapar. Hiç mi ders almadı? Pereira gönderildi, Ali Koç şimdi hedef adam oldu. Koç dönemindeki 8 teknik direktör değişimi, 65 futbolcu transferi F.Bahçe tarihinde bir rekor! Ortada bir başarı olsa tamam ama yok. Koç, F.Bahçe’nin başına geçtiği 2018’den beri her sezona yeni teknik direktörle, yeni futbolcularla, yeni umutlarla girdi. Şimdi 4. yılı. Maalesef sürekli hayal kırıklığı yaşadı. Bir zamanlar “Hep destek tam destek” sloganı vardı. Bu söz yerini “Hep hüsran hep hüsran”a bıraktı. Ali Koç’a üzülmüyor muyum, elbette üzülüyorum. Başkan olduğunda büyük hedeflerden söz etti, olağanüstü para harcadı. Saracoğlu’nda kongreyi kazandığı gün omuzlara alınmıştı, şimdi aynı statta istifa seslerine hedef oluyor. Düştüğü duruma bakın. Futbolun içinde bunlar var. Koç’un aklı hayli karışık. Bence vereceği en doğru karar ya istifa etmesi ya da olağanüstü kongreye gitmesi.

HALİ İÇLER ACISI!

F.Bahçe kadrosu hâlâ şekillenmedi. Taşlarla bu kadar oynanmaz. Pereira’nın başarısızlığında en büyük etken buydu. Şimdi aynısını yerine geçen Zeki Murat Göle yapıyor. Sahaya çıkan 11, Göle’ye mi yoksa Mesut Özil’e mi ait tartışılır. Kadıköy’de tribünler dolmadı. Taraftarın tepkisi normal. Sarı-Lacivertliler Novak’la golü erken bulunca devamı gelir sandım ama final paslarını iyi yapamadılar. Malatya da oyun içinde pek görünmedi.

Futbol keyifsizdi, tam bir kör dövüşü izledik. Pelkas bu sezon ilk golünu atıp takımına nefes aldırdı. Crespo, Kim taraftarların alkışladığı az sayıdaki isimdi. İrfan Can, Mert Hakan, Serdar Dursun ve birkaç oyuncu daha ıslıklandı. Son 3-4 haftadır olduğu gibi “istifa” sesleri yine geceye damga vurdu. F.Bahçe’nin kazanmasına rağmen hali içler acısı. Gelecekle ilgili en ufak bir ışık yok.