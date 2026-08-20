Aziz Yıldırım’ın şu ana kadar yaptığı en büyük hata takımın başına İsmail Kartal’ı getirmesi oldu. Bu bir suçlama değil. Zaman dardı önce Aykut Kocaman’a sarıldı, olmadı İsmail Kartal’ı tercihledi. İsmail Hoca iyi bir Fenerbahçelidir. “Gel” denince düşünmeden koşar gelir. Kartal’ın Fenerbahçe’ye 4. ayak basışı ancak hiçbir başarısı yok. Aziz Başkan kolları sıvadı takıma 3-4 takviye yaptı. Bu üç isim olumlu yönde katkı yapıyor. Takımda kalanlardan İrfan Can Kahveci nedense kafasında futbolu bitirmiş. F.Bahçe’de oynuyorsun, defalarca sana fırsat verdiler hepsini elinin tersiyle ittin. Kerem Aktürkoğlu, Kartal’ın vazgeçilmezi. Hoca 11 için tahtanın başına geçtiğinde önce Kerem’i yazıyor olmalı. Kerem de bitik. Bir diğer önemli yetenek Oğuz Aydın da oynamaya oynamaya pas tutmuş. G.Birliği maçında ilk yarım saat içinde etkiliydi sonra kayboldu. Devamlılığı yok.

Fred gitti, geç kalınmış karar. İsmail Yüksek adına işler yolunda giderken baktım o da tepeteklak oluverdi. Bu düşüşü bugünle sınırlı değil. Ederson, Aziz Yıldırım’ın baskısıyla kaldı, toparlanmak zorunda. Geçen sezon F.Bahçe’yi yakan 3-5 futbolcudan biriydi. Kaptan Skriniar-Ake ikilisi iyi uyum içerisinde. Levent, Oosterwolde, Brown’un bulunduğu sol taraf sıkıntılı bölge. Talisca attığı gollerle en kıymetli pozisyonda. Yeni transferlerden Lukaku’nun yapacağı katkı merak konusu. Asensio tartışmasız büyük yetenek. İsmail Kartal ile Asensio arasında gerginlik mi var? Kartal’a göre İspanyol yıldız hazır değilmiş. Lyon maçında seyirci Asensio için baskı yapmasa yine oyuna alacağı yoktu.

Milyonlarca taraftarın her sezon olduğu gibi şimdi de beklentisi büyük. Hele Aziz Yıldırım geldikten sonra bu daha da büyüdü. Yıldırım bir yıl için geldi. Tek hedefi F.Bahçe’yi şampiyon yapmak. Bu elbette el birliğiyle olacak bir iş ama bana öyle geliyor ki hocam sen bunun bilincinde değilmiş gibi hareket ediyorsun. Sahaya sürdüğün 11’ler, oyuncu değişikliklerin daha yolun başında tribünlere saç baş yolduruyor! Burası ego yapılacak yer değil! G.Birliği ve Lyon maçları sonrası eleştiri okları sende. Gitmeni isteyenlerin, niye geldiğini sorgulayanların sayısı fazla. Lige galibiyetle başlayamaman acı, 18 yıldır beklenen Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için sadece bir 90 dakika kaldı. Bunu başardın başardın. Yoksa senin için tehlike çanları çalmaya başlar. Belki bu çanlar çalmadan da “Güle güle” diyebilirler. Şahsi fikrim F.Bahçe’deki görev sürenin uzun olmayacağı yönünde.