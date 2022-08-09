09 Ağustos 2022 Salı

F.Bahçe’nin “bitmeyen” transferleri nedeniyle Jesus istikrarlı bir 11 kuramadı. Portekizli hoca, Ümraniye karşısına yeni ve ilk kez beraber oynayan savunma dörtlüsüyle başladı, bir anlamda risk aldı. Sarı-Lacivertliler maça istekli ve tempolu girdi. Ama bunu atak devamlılığına, ön alanda baskı yoğunluğuna çeviremedi. Emre Mor, Rossi, Lincoln, King, Valencia ile hızlı skor bulma düşüncesi 19. dakikadaki penaltı golüyle işledi ancak sonrası gelmedi. 5 hücumcunun savunma zaafları, F.Bahçe’nin geri dönüşlerde Arao’nun geniş alanda yalnız kalmasına yol açtı. Ümraniyespor, F.Bahçe yarı sahasına çok rahat geçti, 1-1’i buldu, başka tehlikeler de yarattı. 45+3’te Valencia’nın golü Sarı-Lacivertlileri 2-1 öne geçirse de takımdan gelen sinyaller maçın böyle biteceğine dair umut vermiyordu. Nitekim Ümraniye, ikinci devre 6 dakika içinde önce kornerden 2-2 yaptı sonra dışarıda olduğunu gördüğüm pozisyonda hakemin verdiği penaltıyla 3-2 üstün konuma geçti. F.Bahçe Berisha ile 3-3’ü yakalasa da çare olmadı. Sarı-Lacivertliler bu kadar transfere ve kenarda Jesus gibi bir ustaya sahip olmasına rağmen sezona hayal kırıklığıyla başladı. Portekizli hoca daha ne kadar transfer isteyecek bekleyip görelim. Son sözüm, İsmail Kartal’ı çok arıyorum.