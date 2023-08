İstekler hiç bitmez

15 Ağustos 2023 Salı

Fenerbahçeli taraftarlar yapılan onca transfer üzerine “Başka gelecek var mı?” diye soruyor. Bu nasıl bir memnuniyetsizlik, nasıl bir doyumsuzluk. Daha kim gelsin? Yetmez mi bu kadarı? Bana göre Sarı-Lacivertlilerin bugüne kadar şampiyon olamamasının başlıca nedenleri içinde önceliklisi her sezon başı kadroyu silbaştan yapmaları. Oysa mevcut kadro 3-5 oyuncu dışında korunmuş olup, sadece gerekli yerlere yine 3’ü 5’i geçmemek şartıyla transfer yapılsa daha sağlıklı olmaz mıydı? Ama böyle olmadı hiç. Sürekli paralar sokağa atıldı. İkinci sınıf topçuları zengin ettik. Teknik direktörler geldikleri gibi gittiler. 5 yıldaki tek teselli geçen yıl kazanılan Türkiye Kupası’ydı. Bu da başarı sayılmaz. Şimdi yeni sezon. Takımın başında Jorge Jesus yok, İsmail Kartal var. Sayın başkan, İsmail Hoca başarılıyken neden gönderdin? Bak bugün döndün dolaştın yine Kartal’a sarıldın. Hataların çok. Hiç ders çıkarmadın. Ali Koç için en zor sezon. Çünkü görev süresi sona eriyor. Kadroya gelince 5 yılın en iyi oyuncuları bir arada diyebilirim. Üç maçta izlediğim Dzeko yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Szymanski, Tadic, Kent, Djiku, Becao’nun kumaşları tartışılmaz. Bunlara ilave Fred ve Cengiz Ünder de yakın zamanda forma giyecek. Başarıya aç bir kulüp Fenerbahçe’de her sezon başı söylenen ama yerini bulmayan “O sene bu sene” sözü gerçeğe dönüşür mü ne dersiniz? İnanmak başarmanın yarısı. İnanırsanız olur. Bugün Fenerbahçe’de beni en çok sevindiren Dzeko gibi bir yıldızın takımın liderliğini üstlenmiş olması. Bu eksiklik biliyorsunuz uzun süredir saha içinde fazlasıyla hissediliyordu. Taraftar, takım, teknik heyet, yönetim bir olursa, Fenerbahçe özlenen başarıları bu sezon yakalar. Ancak tribünün oyuncularına her koşulda sahip çıkması çok önemli...