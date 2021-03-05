Kadıköy’de sevinemiyor

05 Mart 2021 Cuma

Takımların başı hakemlerden yana ağrımaya başladı. Biri ikisi kötü olur anlarım ama hepsi kötü. Baskı mı var, korkuyorlar mı, anlamadım. Gördüklerini çalamaz duruma geldiler. Emekler heba oluyor. Hataların peş peşe gelmesi ilginç. Bir de bunları yapanlar FIFA kokartı taşıyan hakemlerimiz. Hani VAR kurtarıcı olacaktı? VAR'la her şey daha kötüleşti. Bu sezon şampiyon karakolda belli olursa şaşırmayın. Olumsuzluklar sadece Süper Lig'le sınırlı değil. Alt liglerde daha beterleri oluyor. Sahada mahsur kalan hakemleri mi söylesem, yoksa dayak yiyenleri mi? İki yıl içinde tam 4 kez MHK Başkanı değişti. Şu an koltukta Serdar Tatlı oturuyor. İddialı gelmişti. İlk icraatı hakemleri gençleştirmek olacaktı. Hani nerede? Çocuklar beklemekten buharlaştı. Tatlı, son birkaç haftadır hakem atamalarında sınıfta kaldı. Bu nasıl bir kurumdur ki, kimseler müdahale edemiyor? MHK'nin kökten temizlenmesi şart. Sadece başkan değişikliği yetmiyor, kurullardakiler de değişmeli.

AH EROL HOCA AH!

Şampiyonluğa oynamak istiyorsanız kazanmaktan başka çareniz olamaz. Formunuzu hep üst düzeyde tutmanız lazım. Hep ayakta kalmalısınız. Trabzon maçında F.Bahçe’ye haftalar sonra övgüler düzdük. Dün gece o takım gitmiş başka bir takım gelmişti sanki. Antalyaspor’un kapanarak oynayacağı belliydi. Buna çareyi bizim bulacak halimiz yok. Gördüm ki Erol Bulut dersine yine iyi çalışmamış. Rakip bir de golü bulunca F.Bahçe tarafında her şey çorba oldu. Valencia golü atıp 1 puanı aldırmasa Erol Bulut’un ipi çekilir miydi ne dersiniz? Kadıköy’de son zamanlarda sevinçler yerini ne yazık ki hep işkenceye bıraktı.