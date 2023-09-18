Hilmi Türkay
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Kalite kazandırdı

18 Eylül 2023 Pazartesi

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 10 maçı da kazandı. Kazanan her zaman haklıdır ama Antalyaspor karşısındaki Sarı-Lacivertliler beklenen futbolundan biraz uzaktı. Akdeniz ekibinin 31. dakikada attığı gole kadar F.Bahçe pek etkili olamadı. Ön libero transferinin yapılmaması Sarı-Lacivertlilerin başını ağrıtır. Dün İsmail cezalıydı yoktu, yerine oynayan Zajc o bölgenin futbolcusu değil. Çıkarken kaptırdığı toplar bu sezon F.Bahçe’nin en büyük defosu gibi. İlk yarıda takımdaki hatlar arası mesafenin uzunluğu ilginçti. İsmail Kartal ikinci devre buna çözüm buldu. 

Şu bir gerçek ki elinizde lider karakterli Dzeko’nuz ve şapkadan tavşan çıkaran yetenekte Szymanski’niz varsa kalite kendini hissettiriyor. Dzeko, 45+1’de 1-1 yapan golü atıp takımını ateşledi. İrfan Can Kahveci çok çalışıyor, sezona iyi başladı yine golünü attı. Fred ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispatladı. Ferdi sakatlıktan döndü, eski formundan uzaktı ama toparlanacaktır. Bu kadar yoğun maç trafiğinde İsmail Kartal, her oyuncusundan en yüksek verimi almaya çalışıyor ama savunmanın merkezinde soru işaretleri var diyebilirim. Becao ile Serdar Aziz pek uyumlu görünmediler, ilerleyen maçlarda tehlike oluşturabilir.

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