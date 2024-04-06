Kupa ihtimalleri
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiliz basınından The Athletic’e konuştu. Koç, “Bu dayanılmaz futbol iklimine karşı hiçbir şey yapmamak, dikkate alınmayacak tek seçenek olacaktır. Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay, Türkiye’nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu” dedi. Trabzonspor maçının tatil edilmemesine tepki gösteren Koç, “Hakem Halil Umut Meler’in maçı tatil etmek için birçok nedeni vardı ama bunu yapacak cesareti yoktu. Lisansı iptal edilmeli” diye konuştu.
Başkan Koç, “TFF, bu vahim
olayla ilgili kısa bir açıklamanın
ötesinde hiçbir şey yapmadı.
Bu açıklama, olayların ciddiyeti
göz önüne alındığında
tatmin edici değil ve
alınacak herhangi
bir önlemden de
bahsedilmiyor.
Saha içinde ve
dışında F.Bahçe’ye
karşı haksızlık,
ayrımcılık çok uzun
zamandır devam
ediyor ve öyle ya
da böyle buna
bir son verilmeli.
Yıllar boyunca yetkili
makamların bu durumu
ele almasını bekledik.
Ancak bizi dehşete
düşüren bir şekilde,
yetkililer, karşı karşıya
kaldığımız adaletsizliği
çözmek yerine göz göre
göre görmezden geldiler ve
işler daha da kötüye gitti”
dedi.
Fenerbahçe'nin yarın Şanlıurfa’da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finaline A takım yerine 19 Yaşaltı oyuncularını gönderme kararı almasının yankıları sürüyor. Herkesin merak ettiği nokta, bu maçın oynanıp oynanmayacağı. SarıLacivertli kulübün yöneticisi Erol Bilecik, derbinin 90 dakika sürmeyeceğini belirterek sahada bir protesto olacağına vurgu yaptı. TFF Futbol Müsabaka Talimatı’na göre; bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabilir.
Maçın devam etmesi için sahadaki oyuncu sayısı en az 7 olmalı. Bu doğrultuda F.Bahçe’nin önünde şu ihtimaller bulunuyor: l Fenerbahçe sahaya dokuz U19 oyuncusuyla çıkacak. Bir süre sonra 3 oyuncunun sakatlık yaşamasıyla sahadaki F.Bahçeli futbolcu sayısı 7’nin altına düşecek. Böylece talimat gereği hakem maçı devam ettirmeyecek.
Bu
eyleme yönelik bir ceza
gelmesi beklenmiyor.
l Fenerbahçeli futbolcular,
maçın başlamasıyla sahada
hareketsiz kalarak veya
hakemi alkışlayıp tepkilerini
gösterirse kırmızı kart
görerek maçın devam
etmemesini sağlayabilir.
l Sarı-Lacivertli oyuncular
sahaya çıkıp santradan
sonra zemini terkedebilir. Bu
ihtimalde maç tatil edilecek,
TFF, F.Bahçe’yi 3-0 hükmen
mağlup sayacak. Ardından
TFF’nin vereceği ceza
beklenecek.
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