Kupa ihtimalleri

06 Nisan 2024 Cumartesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiliz basınından The Athletic’e konuştu. Koç, “Bu dayanılmaz futbol iklimine karşı hiçbir şey yapmamak, dikkate alınmayacak tek seçenek olacaktır. Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay, Türkiye’nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu” dedi. Trabzonspor maçının tatil edilmemesine tepki gösteren Koç, “Hakem Halil Umut Meler’in maçı tatil etmek için birçok nedeni vardı ama bunu yapacak cesareti yoktu. Lisansı iptal edilmeli” diye konuştu.

Başkan Koç, “TFF, bu vahim olayla ilgili kısa bir açıklamanın ötesinde hiçbir şey yapmadı. Bu açıklama, olayların ciddiyeti göz önüne alındığında tatmin edici değil ve alınacak herhangi bir önlemden de bahsedilmiyor. Saha içinde ve dışında F.Bahçe’ye karşı haksızlık, ayrımcılık çok uzun zamandır devam ediyor ve öyle ya da böyle buna bir son verilmeli. Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti” dedi.



Fenerbahçe'nin yarın Şanlıurfa’da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finaline A takım yerine 19 Yaşaltı oyuncularını gönderme kararı almasının yankıları sürüyor. Herkesin merak ettiği nokta, bu maçın oynanıp oynanmayacağı. SarıLacivertli kulübün yöneticisi Erol Bilecik, derbinin 90 dakika sürmeyeceğini belirterek sahada bir protesto olacağına vurgu yaptı. TFF Futbol Müsabaka Talimatı’na göre; bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabilir.

Maçın devam etmesi için sahadaki oyuncu sayısı en az 7 olmalı. Bu doğrultuda F.Bahçe’nin önünde şu ihtimaller bulunuyor: l Fenerbahçe sahaya dokuz U19 oyuncusuyla çıkacak. Bir süre sonra 3 oyuncunun sakatlık yaşamasıyla sahadaki F.Bahçeli futbolcu sayısı 7’nin altına düşecek. Böylece talimat gereği hakem maçı devam ettirmeyecek.

Bu eyleme yönelik bir ceza gelmesi beklenmiyor. l Fenerbahçeli futbolcular, maçın başlamasıyla sahada hareketsiz kalarak veya hakemi alkışlayıp tepkilerini gösterirse kırmızı kart görerek maçın devam etmemesini sağlayabilir. l Sarı-Lacivertli oyuncular sahaya çıkıp santradan sonra zemini terkedebilir. Bu ihtimalde maç tatil edilecek, TFF, F.Bahçe’yi 3-0 hükmen mağlup sayacak. Ardından TFF’nin vereceği ceza beklenecek.

