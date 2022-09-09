Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Lucescu’ya ders!

09 Eylül 2022 Cuma

Yine Dinamo Kiev yine Lucescu... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe’ye rakip olan ve Sarı-Lacivertlileri saf dışı bırakan Kiev, özellikle Kadıköy’deki rövanşta ne yaptıysa dün geceki mücadelede de benzer planı uyguladı. Sert futbol, rakibi yıldırma politikası, vakit geçirme taktiği... Ukrayna ekibi için futbola dair bir şey söylemek zordu. Zaten Fenerbahçe kalesine çektikleri ilk şut 64’te gol oldu! Hakem de Kiev’in sert futboluna prim tanıyınca Sarı-Lacivertliler zorlandı diyebiliriz. 

Buna rağmen hızlı hücumlar izletti Fenerbahçe, istekli ve tempolu bir oyun vardı. 35. dakikada kornerden Gustavo’nun golü kilidi açtı. Devamı gelir diye bekledik taa ki 90+2’ye kadar. Yeni transfer Batshuayi sonradan girdiği oyunda golünü atıp Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi. Bu başlangıç hem ona hem de Sarı-Lacivertlilere büyük moral oldu. Herhalde sonuç, Lucescu’ya futbol adına biraz ders vermiştir!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Lucescu’ya ders! 9 Eylül 2022
Goller şık ama 4 Eylül 2022
Ders çıkarmalı 30 Ağustos 2022
Özlenen futbol 26 Ağustos 2022
İki farklı F.Bahçe 23 Ağustos 2022


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler