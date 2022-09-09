Lucescu’ya ders!

09 Eylül 2022 Cuma

Yine Dinamo Kiev yine Lucescu... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe’ye rakip olan ve Sarı-Lacivertlileri saf dışı bırakan Kiev, özellikle Kadıköy’deki rövanşta ne yaptıysa dün geceki mücadelede de benzer planı uyguladı. Sert futbol, rakibi yıldırma politikası, vakit geçirme taktiği... Ukrayna ekibi için futbola dair bir şey söylemek zordu. Zaten Fenerbahçe kalesine çektikleri ilk şut 64’te gol oldu! Hakem de Kiev’in sert futboluna prim tanıyınca Sarı-Lacivertliler zorlandı diyebiliriz.

Buna rağmen hızlı hücumlar izletti Fenerbahçe, istekli ve tempolu bir oyun vardı. 35. dakikada kornerden Gustavo’nun golü kilidi açtı. Devamı gelir diye bekledik taa ki 90+2’ye kadar. Yeni transfer Batshuayi sonradan girdiği oyunda golünü atıp Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi. Bu başlangıç hem ona hem de Sarı-Lacivertlilere büyük moral oldu. Herhalde sonuç, Lucescu’ya futbol adına biraz ders vermiştir!