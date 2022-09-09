Lucescu’ya ders!
Yine Dinamo Kiev yine Lucescu... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe’ye rakip olan ve Sarı-Lacivertlileri saf dışı bırakan Kiev, özellikle Kadıköy’deki rövanşta ne yaptıysa dün geceki mücadelede de benzer planı uyguladı. Sert futbol, rakibi yıldırma politikası, vakit geçirme taktiği... Ukrayna ekibi için futbola dair bir şey söylemek zordu. Zaten Fenerbahçe kalesine çektikleri ilk şut 64’te gol oldu! Hakem de Kiev’in sert futboluna prim tanıyınca Sarı-Lacivertliler zorlandı diyebiliriz.
Buna rağmen hızlı hücumlar izletti Fenerbahçe, istekli ve tempolu bir oyun vardı. 35. dakikada kornerden Gustavo’nun golü kilidi açtı. Devamı gelir diye bekledik taa ki 90+2’ye kadar. Yeni transfer Batshuayi sonradan girdiği oyunda golünü atıp Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi. Bu başlangıç hem ona hem de Sarı-Lacivertlilere büyük moral oldu. Herhalde sonuç, Lucescu’ya futbol adına biraz ders vermiştir!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- 'Benim karanlıklarla işim olmaz'