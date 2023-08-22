Moral galibiyeti

22 Ağustos 2023 Salı

Süper Lig başlayalı 2 hafta oldu. Sezona girerken “Hakemleri değil futbolu konuşalım” diye yazmıştım ama... Yine hakem hataları futbolun önüne geçti. Her sezon olduğu gibi. Yakında yöneticiler başlar “Yabancı hakem gelsin” diye serzenişe. Avrupa’da takımlarımız iyi sonuçlar aldı. Ancak asıl maçlar şimdi başlıyor. Bundan önceki rakipler çok güçlü değildi. Ülke puanımız yükseliyor. F.Bahçe, Avrupa’daki rakibi Twente ile 2009-10’da karşılaşmış, İstanbul’da 2-1 kaybetmiş, Hollanda’da 1-0 kazanmıştı. İsmail Kartal’ın elindeki kadro Avrupa arenası için yeterli. Sarı-Lacivertlilerde Oosterwolde ve Tadic geçmişte Twente’de oynamıştı. Perşembe akşamı F.Bahçe seyircisi hep ayakta kalmalı. Takımları geriye düşse dahi öfke kusmasınlar. Çünkü Süper Lig’de maçların telafisi var ama Avrupa arenası öyle değil. Takımları 5-6 hafta kadar analiz edip sonra eleştiri yapacağımı söylemiştim. F.Bahçe, Samsunspor deplasmanında eksik kadrosuyla kazandı, hanesine üç puan yazdırdı.Twente maçı öncesi bu galibiyet iyi moral demek.