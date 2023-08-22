Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Moral galibiyeti

22 Ağustos 2023 Salı

Süper Lig başlayalı 2 hafta oldu. Sezona girerken “Hakemleri değil futbolu konuşalım” diye yazmıştım ama... Yine hakem hataları futbolun önüne geçti. Her sezon olduğu gibi. Yakında yöneticiler başlar “Yabancı hakem gelsin” diye serzenişe. Avrupa’da takımlarımız iyi sonuçlar aldı. Ancak asıl maçlar şimdi başlıyor. Bundan önceki rakipler çok güçlü değildi. Ülke puanımız yükseliyor. F.Bahçe, Avrupa’daki rakibi Twente ile 2009-10’da karşılaşmış, İstanbul’da 2-1 kaybetmiş, Hollanda’da 1-0 kazanmıştı. İsmail Kartal’ın elindeki kadro Avrupa arenası için yeterli. Sarı-Lacivertlilerde Oosterwolde ve Tadic geçmişte Twente’de oynamıştı. Perşembe akşamı F.Bahçe seyircisi hep ayakta kalmalı. Takımları geriye düşse dahi öfke kusmasınlar. Çünkü Süper Lig’de maçların telafisi var ama Avrupa arenası öyle değil. Takımları 5-6 hafta kadar analiz edip sonra eleştiri yapacağımı söylemiştim. F.Bahçe, Samsunspor deplasmanında eksik kadrosuyla kazandı, hanesine üç puan yazdırdı.Twente maçı öncesi bu galibiyet iyi moral demek.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Moral galibiyeti 22 Ağustos 2023
İstekler hiç bitmez 15 Ağustos 2023
Futbolu konuşalım 14 Ağustos 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Artık Atatürk yok... Karşıtları egemen!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Atatürk ve din adamları 1*
Ali Sirmen
Ali Sirmen Diplomaside efelenme
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Yönetimle seçmen kitlesi arasındaki ilişki 180 derece terse
Olaylar Ve Görüşler
Yıkalım, güçlendirelim ama nasıl? - PROF. DR. METE TAPAN
Olaylar Ve Görüşler
Örgütsüz parti: CHP - PROF. DR. GAZİ ZORER
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Umutsuzluğu örgütlemek!
Şükran Soner
Şükran Soner Cevat Abbas’tan torunu Hüseyin Gürer’e... Tanıklıklar...
Murat Ağırel
Murat Ağırel Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
Dikmen Gürün
Dikmen Gürün Müzede Sahne 2023
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Engelli statüsünde nasıl emekli olurum?
Feridun Andaç
Feridun Andaç Başlangıçlara gitmek: Fotoğraf
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Moral galibiyeti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler