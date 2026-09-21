Yazarın Son Yazıları

Moral önemli

Roma ve Gaziantep maçlarındaki çalkantılı gündemin ardından önce Galatasaray’ın mağlubiyeti Fenerbahçe’ye moral oldu, ardından Eyüpspor karşısındaki farklı galibiyet camiada yüzleri güldürdü.

Devamını Oku 21.09.2026

Boşuna döndün

Söze şöyle başlayayım, böyle kötü zemin olmaz, bu sahada futbol oynanmaz!

Devamını Oku 15.09.2026

Çok yazık oldu

18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi’ne katılma zaferi Fenerbahçelileri öyle iştahlandırmış olmalı ki 50 bin kişilik koro maç boyunca hiç susmadı.

Devamını Oku 11.09.2026

Fred’i ve Talisca’yı neden gönderdiniz?

Israrın hiçbir anlamı yok.

Devamını Oku 09.09.2026

Vlahovic

Beşiktaş bu sezon çok farklı.

Devamını Oku 01.09.2026

Vedat-Oğuz yetti

Fenerbahçe’nin en iyi transferi Vedat bana göre.

Devamını Oku 31.08.2026

Aziz Yıldırım’ın sihirli dokunuşu

Fenerbahçe’nin tarihi zaferinde baş mimar tartışmasız Başkan Aziz Yıldırım’dır. Kulüp tam 18 yıl bekledi Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için. Yine kolay olmadı tabii ki de. Ama oldu. Hak edilmiş bir kazanım.

Devamını Oku 27.08.2026

Alkışlar Kerem’e

Fenerbahçe’de yabancı futbolcu bolluğu nedeniyle kontenjan sorunu yaşanıyor.

Devamını Oku 23.08.2026

İsmail Kartal fazla kalmaz

Aziz Yıldırım’ın şu ana kadar yaptığı en büyük hata takımın başına İsmail Kartal’ı getirmesi oldu.

Devamını Oku 20.08.2026

Düşündürücü

Fenerbahçe turu geçti. Peki oynadığı futbol?

Devamını Oku 31.07.2026

Yaşayan tarih

Türkiye Jokey Kulübü’nün düzenlediği Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması her yıl kesintisiz yapılmaktadır.

Devamını Oku 09.07.2026

Atamız için 100. yılında Gazi’ye

Atamız için 100. yılında Gazi’ye

Devamını Oku 28.06.2026

Amatör ruh

Her ülkede olduğu gibi bizde de futbol başı çeker.

Devamını Oku 24.06.2026

Başka bahara

Dünya Kupası’na katılma hayalini gerçekleştirdik hepsi o kadar.

Devamını Oku 21.06.2026

Uyan hocam!

Dünya Kupası’na kötü başladık.

Devamını Oku 15.06.2026

Köksal Ağabey...

Köksal Özbek, Cumhuriyet Ailesi’nin önemli bir parçasıydı.

Devamını Oku 10.06.2026

Tecrübe kazandırdı

Hafta sonu Fenerbahçe için hareketli bir kongreye tanıklık ettim. İki adaylı seçime gidildi.

Devamını Oku 09.06.2026

Stresten kurtulduk!

Nihayet sezon bitti...

Devamını Oku 18.05.2026

Bekleseydiniz!

Tedesco’nun gönderilmesi, Fenerbahçe yönetiminin aldığı en anlamsız kararlardan biri olarak hafızalara kazındı.

Devamını Oku 29.04.2026

Başka yol kalmadı

4 günde bu kadar yıkım yaşamak sadece Fenerbahçe’nin başarabileceği bir şeydi.

Devamını Oku 22.04.2026

Pes artık!

Söylenecek söz yok...

Devamını Oku 18.04.2026

Meydan okudu

Şampiyonluk isteyen takım, rakibin sert oyununa da hakemin hatalı kararlarına da meydan okuyup kazanmasını bilmeli!

Devamını Oku 12.04.2026

İçimizden biri

Bizim Çocuklar öylesine büyük bir gururu yaşattı ki...

Devamını Oku 02.04.2026

Fazla söze gerek yok!

Kadıköy sessiz, heyecan yok...

Devamını Oku 18.03.2026

Kazandı ama!

Daha ne yapsınlar? Rahat izledikleri maç yok. Yine de desteği bırakmıyorlar. Ama bir yere kadar. Dünkü ıslıklar, tepkiler normal! 90+5’te kazandı F.Bahçe ama takımın bu ruh hali gelecek haftalar için hiç olumlu sinyaller vermiyor…

Devamını Oku 09.03.2026

F.Bahçe’de iç gerilim

Son olarak Kasımpaşa ile sahasında, Antalyaspor’la deplasmanda aldığı beraberliklerin ardından Fenerbahçe’de “iç gerilim” iyiden iyiye su yüzüne çıktı.

Devamını Oku 03.03.2026

Umarım aramaz

Yenen iki gol evlere şenlik! 2-0’dan sonra aklı başına gelen, oyunu rakip sahaya yıkan ve 2-2’yi de bulan bir F.Bahçe izledik. Uzatmalarda kaçan 2 gol var ki topun ağlara gitmemesi mucize ötesi!

Devamını Oku 02.03.2026

Yazık, yazık, yazık!

Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa da olamazsa da Kasımpaşa maçının hikâyesi eminim ayrı bir yer tutacak.

Devamını Oku 24.02.2026

Erken veda

Bireysel hatalar fazlaydı. Pozisyonu dahi olmadan maçı tamamlayan bir F.Bahçe’yi uzun süredir görmemiştik. Kadıköy’deki farklı mağlubiyet Avrupa hedeflerine erken veda anlamına geliyor.

Devamını Oku 20.02.2026

İnanan takım

Şampiyonluğa inanan bir takım ancak böylesine zorlu deplasmanlarda geriye düşse de kazanmayı bilir.

Devamını Oku 15.02.2026

Yıldızlarla

Karşınızdaki takım yıldızlar topluluğuysa ne kadar ayakta kalmaya çalışıp oyununu bozmak isteniz dahi bunu başaramazsınız.

Devamını Oku 10.02.2026

Oynamadan 3 puan

Tribünler harikaydı ama sahadaki futbol ne yazık ki öyle değildi.

Devamını Oku 03.02.2026

Hesap şaştı

Göztepe’nin taktiği bu, topu F.Bahçe’ye bıraktı, iyi savunma yaptı. Yiğit Efe’nin sağ bek oynaması riskti, bu da yenen golde yaptığı iki hatayla pahalıya patladı. SarıLacivertliler zirve yarışında ağır yara aldı, bu beraberlik hesabı şaşırttı!

Devamını Oku 26.01.2026

Yazık oldu

red belki de kariyerinin en vasat maçını oynadı, takıma tempo katamadı. Özellikle ilk yarı Skriniar’ın, Oosterwolde’nin, Mert’in, İsmail’in kritik müdahaleleri olmasa skor daha can sıkıcı bir hal alabilirdi.

Devamını Oku 23.01.2026

Mutlu son yakın

Yönetim üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Sıra mutlu sonda.

Devamını Oku 19.01.2026

Rüzgâr gibi

Derbinin ilk dakikasından son anına kadar şunu gördük...

Devamını Oku 11.01.2026

F.Bahçe’nin transferi Guendouzi İstanbul’a geldi

Fenerbahçe, Lazio’dan bonuslarla birlikte 30 milyon Avro bonservisle transfer ettiği Matteo Guendouzi’yi dün İstanbul’a getirdi.

Devamını Oku 09.01.2026

Guendouzi’de mutlu son

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. SarıLacivertliler, Anthony Musaba’nın ardından Lazio’nun orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi transferini de bitiriyor.

Devamını Oku 08.01.2026

Aranan kan

Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba daha ilk maçında kendisine hayran bıraktı.

Devamını Oku 07.01.2026

Devamı gelsin

Başkan Sadettin Saran’ın iki gündür yaşadığı adli süreç, Fenerbahçe camiasının ve taraftarların ona verdiği destek maç öncesi gündemin en önemli maddeleriydi.