Roma ve Gaziantep maçlarındaki çalkantılı gündemin ardından önce Galatasaray’ın mağlubiyeti Fenerbahçe’ye moral oldu, ardından Eyüpspor karşısındaki farklı galibiyet camiada yüzleri güldürdü. Şampiyonluk yarışı daha uzun, Avrupa’da Fenerbahçe’yi bekleyen önemli bir başarı hedefi de var. Elbette Eyüpspor’un durumu ortada, bu galibiyete fazla anlam yüklememek gerekse de Sarı-Lacivertliler için enseyi erkenden karartmanın da lüzumu yok. Moral önemli.
Moral önemli
Yazarın Son Yazıları
Roma ve Gaziantep maçlarındaki çalkantılı gündemin ardından önce Galatasaray’ın mağlubiyeti Fenerbahçe’ye moral oldu, ardından Eyüpspor karşısındaki farklı galibiyet camiada yüzleri güldürdü.
Söze şöyle başlayayım, böyle kötü zemin olmaz, bu sahada futbol oynanmaz!
18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi’ne katılma zaferi Fenerbahçelileri öyle iştahlandırmış olmalı ki 50 bin kişilik koro maç boyunca hiç susmadı.
Israrın hiçbir anlamı yok.
Beşiktaş bu sezon çok farklı.
Fenerbahçe’nin en iyi transferi Vedat bana göre.
Fenerbahçe’nin tarihi zaferinde baş mimar tartışmasız Başkan Aziz Yıldırım’dır. Kulüp tam 18 yıl bekledi Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için. Yine kolay olmadı tabii ki de. Ama oldu. Hak edilmiş bir kazanım.
Fenerbahçe’de yabancı futbolcu bolluğu nedeniyle kontenjan sorunu yaşanıyor.
Aziz Yıldırım’ın şu ana kadar yaptığı en büyük hata takımın başına İsmail Kartal’ı getirmesi oldu.
Fenerbahçe turu geçti. Peki oynadığı futbol?
Türkiye Jokey Kulübü’nün düzenlediği Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması her yıl kesintisiz yapılmaktadır.
Atamız için 100. yılında Gazi’ye
Her ülkede olduğu gibi bizde de futbol başı çeker.
Dünya Kupası’na katılma hayalini gerçekleştirdik hepsi o kadar.
Dünya Kupası’na kötü başladık.
Köksal Özbek, Cumhuriyet Ailesi’nin önemli bir parçasıydı.
Hafta sonu Fenerbahçe için hareketli bir kongreye tanıklık ettim. İki adaylı seçime gidildi.
Nihayet sezon bitti...
Tedesco’nun gönderilmesi, Fenerbahçe yönetiminin aldığı en anlamsız kararlardan biri olarak hafızalara kazındı.
4 günde bu kadar yıkım yaşamak sadece Fenerbahçe’nin başarabileceği bir şeydi.
Söylenecek söz yok...
Şampiyonluk isteyen takım, rakibin sert oyununa da hakemin hatalı kararlarına da meydan okuyup kazanmasını bilmeli!
Bizim Çocuklar öylesine büyük bir gururu yaşattı ki...
Kadıköy sessiz, heyecan yok...
Daha ne yapsınlar? Rahat izledikleri maç yok. Yine de desteği bırakmıyorlar. Ama bir yere kadar. Dünkü ıslıklar, tepkiler normal! 90+5’te kazandı F.Bahçe ama takımın bu ruh hali gelecek haftalar için hiç olumlu sinyaller vermiyor…
Son olarak Kasımpaşa ile sahasında, Antalyaspor’la deplasmanda aldığı beraberliklerin ardından Fenerbahçe’de “iç gerilim” iyiden iyiye su yüzüne çıktı.
Yenen iki gol evlere şenlik! 2-0’dan sonra aklı başına gelen, oyunu rakip sahaya yıkan ve 2-2’yi de bulan bir F.Bahçe izledik. Uzatmalarda kaçan 2 gol var ki topun ağlara gitmemesi mucize ötesi!
Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa da olamazsa da Kasımpaşa maçının hikâyesi eminim ayrı bir yer tutacak.
Bireysel hatalar fazlaydı. Pozisyonu dahi olmadan maçı tamamlayan bir F.Bahçe’yi uzun süredir görmemiştik. Kadıköy’deki farklı mağlubiyet Avrupa hedeflerine erken veda anlamına geliyor.
Şampiyonluğa inanan bir takım ancak böylesine zorlu deplasmanlarda geriye düşse de kazanmayı bilir.
Karşınızdaki takım yıldızlar topluluğuysa ne kadar ayakta kalmaya çalışıp oyununu bozmak isteniz dahi bunu başaramazsınız.
Tribünler harikaydı ama sahadaki futbol ne yazık ki öyle değildi.
Göztepe’nin taktiği bu, topu F.Bahçe’ye bıraktı, iyi savunma yaptı. Yiğit Efe’nin sağ bek oynaması riskti, bu da yenen golde yaptığı iki hatayla pahalıya patladı. SarıLacivertliler zirve yarışında ağır yara aldı, bu beraberlik hesabı şaşırttı!
red belki de kariyerinin en vasat maçını oynadı, takıma tempo katamadı. Özellikle ilk yarı Skriniar’ın, Oosterwolde’nin, Mert’in, İsmail’in kritik müdahaleleri olmasa skor daha can sıkıcı bir hal alabilirdi.
Yönetim üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Sıra mutlu sonda.
Derbinin ilk dakikasından son anına kadar şunu gördük...
Fenerbahçe, Lazio’dan bonuslarla birlikte 30 milyon Avro bonservisle transfer ettiği Matteo Guendouzi’yi dün İstanbul’a getirdi.
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. SarıLacivertliler, Anthony Musaba’nın ardından Lazio’nun orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi transferini de bitiriyor.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba daha ilk maçında kendisine hayran bıraktı.
Başkan Sadettin Saran’ın iki gündür yaşadığı adli süreç, Fenerbahçe camiasının ve taraftarların ona verdiği destek maç öncesi gündemin en önemli maddeleriydi.