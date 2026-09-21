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Moral önemli
Hilmi Türkay
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Moral önemli

21.09.2026 04:00
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Roma ve Gaziantep maçlarındaki çalkantılı gündemin ardından önce Galatasaray’ın mağlubiyeti Fenerbahçe’ye moral oldu, ardından Eyüpspor karşısındaki farklı galibiyet camiada yüzleri güldürdü. Şampiyonluk yarışı daha uzun, Avrupa’da Fenerbahçe’yi bekleyen önemli bir başarı hedefi de var. Elbette Eyüpspor’un durumu ortada, bu galibiyete fazla anlam yüklememek gerekse de Sarı-Lacivertliler için enseyi erkenden karartmanın da lüzumu yok. Moral önemli.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #eyüpspor

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