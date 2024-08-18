Hilmi Türkay
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Mourinho izledi!

18 Ağustos 2024 Pazar

Ali Koç’un futbol takımını şampiyon yapma çabaları bir kez daha sonuçsuz kalır mı diye düşünmeye başlamadım değil. 7 yılda gelen futbolcuları, teknik direktörleri sayarken artık karıştırıyorum. Kimler geldi kimler geçti. Her defasında hüsran ve hayal kırıklığı. Ligden öte 15 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyiş. Sıkıntı büyük! Bir diğer husus Fenerbahçe sadece Ferdi ile Fred’e bağlı kalmamalı. Ferdi gidecek gibi. Lille maçı sonrası stat dışında homurdanmaları fazlasıyla duydum. Mourinho, başkan Ali Koç’un son umudu. Hoca ülkemize çabuk adapte oldu. Lille maçını konuşacağına Okan Buruk’a atıfta bulunması beni şaşırttı. Şimdiden söylüyorum; Kadıköy’de 6. hafta oynanacak G.Saray derbisi ileriyi görme adına çok şeye gebe.

Portekizli hoca, Göztepe karşısına önemli bir taktik değişiklikle çıkıp 4-4-2’ye geçti. Dzeko ile Nesyri aynı anda sahadaydı, uzun zaman sonra Becao stopere geçti. Göztepe’nin iptal edilen golü tartışıldı ama bence faul vardı ve karar doğruydu. F.Bahçe, Dzeko ve Nesyri’nin gollerine kadar hiçbir şey oynamadı desem yanlış olmaz. Skor birden 2-0 olunca zorlu İzmir deplasmanında Sarı-Lacivertliler sadece soluk aldı. İkinci yarının başındaki birkaç pozisyon dışında F.Bahçe’nin sahada olumlu bir yanını görmedim. Göztepe 2-1’i buldu, peşine Livakovic kritik 2 kurtarış yaptı. İzmir ekibi, dakikalardır “Geliyorum” diyen golünü 90+5’te atıp 2-2 yaptı. Mourinho da sadece izledi! F.Bahçe bu futbolla zor!


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Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Mourinho izledi!

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