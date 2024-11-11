Mourinho’suz F.Bahçe!
Mourinho daha ne kadar tribünde maç izleyecek acaba? Portekizli açıklamalarına ve yaptıklarına biraz dikkat etmeli diye düşünüyorum. Gereksiz sözler sarfedeceğine vaktini Fenerbahçe'yi nasıl ayağa kaldırmalıyım diye düşünmeye ayırmalı. Burası kimsenin özel alanı değil. Dünyanın Avro’sunu alıyorsan işini hatasız yapmak zorundasın diye düşünüyorum.
Fenerbahçe’nin ilk golünü atan Samet Akaydın adına sevindim. Çünkü tribünlerin, performansını pek beğenmediği isimlerden biri. Bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıkan Mert Hakan’ı mücadelesinden dolayı alkışlıyorum. Nesyri ne iş yapar, kim getirdi gerçekten merak ediyorum! G.Saray Osimhen’i alıyor, F.Bahçe Nesyri'yi… Takımda bu formaya yakışmayan oyuncu sayısı fazla. Hep yanlış transfer politikası. Tadic şık bir penaltı attı. Ya Ambarat’ın füzesi. Şapka çıkartılır gölüne. Fenerbahçe adına güzel bir geceydi.
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