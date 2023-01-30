Muhteşem üçlü
Kadıköy’de gecenin özeti Valencia, Arda Güler ve Ferdi... Muhteşem üçlü... Valencia 4 gol atıp tartışmasız Kasımpaşa maçının kahramanı oldu. Arda, nihayet Jesus’un inadından vazgeçmesiyle ilk 11’de sahaya çıkıp F.Bahçeli taraftarlara futbol resitali sundu. Ferdi, savunmada ve hücumda inanılmaz işler yaptı. Bu üç isim dışında Sarı-Lacivertliler nasıldı diye sorarsanız, eski günlerinden uzak derim. Yine maça baskılı başlayamadı, savunma hataları ön plandaydı. Elbette Kasımpaşa ile F.Bahçe arasında büyük bir güç farkı var. Ancak bazı Sarı-Lacivertli oyuncuların maçlardaki tedirginliği sürüyor. Basit hatalar pahalıya patlıyor. Szalai ve İrfan Can Kahveci’nin form grafiği çok düşük. F.Bahçe, lider G.Saray’ı 4 puan geriden takibini sürdürüyor ama takımda düzelmesi gereken çok nokta var. Bakalım Jesus çözüm bulacak mı?
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- 'Doğa Tarihi Müzesi' 2 bine yakın bitki sergileniyor
- Akdeniz foku Adana'da görüldü
- Horoz vurdu gol oldu
- Bazen kafadan katkı yapıyoruz
- Fotokapanla yaban hayatı analizi yapıldı
- Peşinden her yere geliyor
- Sektör haline geldi
- Kartepe, beyaza büründü
- Önemli isimler Uğur Mumcu'nun gazeteciliğini anlattı
- Ocak ayında 'çilek' hasatı telaşı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı
- İşe alınmayınca öyle bir şey yaptı ki...
- 'Onun adına çok utanıyorum'
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Kılıçdaroğlu canlı yayında duyurdu
- Kayseri'de yolcu otobüsü faciası! Çok sayıda can kaybı
- İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü!