30 Ocak 2023 Pazartesi

Kadıköy’de gecenin özeti Valencia, Arda Güler ve Ferdi... Muhteşem üçlü... Valencia 4 gol atıp tartışmasız Kasımpaşa maçının kahramanı oldu. Arda, nihayet Jesus’un inadından vazgeçmesiyle ilk 11’de sahaya çıkıp F.Bahçeli taraftarlara futbol resitali sundu. Ferdi, savunmada ve hücumda inanılmaz işler yaptı. Bu üç isim dışında Sarı-Lacivertliler nasıldı diye sorarsanız, eski günlerinden uzak derim. Yine maça baskılı başlayamadı, savunma hataları ön plandaydı. Elbette Kasımpaşa ile F.Bahçe arasında büyük bir güç farkı var. Ancak bazı Sarı-Lacivertli oyuncuların maçlardaki tedirginliği sürüyor. Basit hatalar pahalıya patlıyor. Szalai ve İrfan Can Kahveci’nin form grafiği çok düşük. F.Bahçe, lider G.Saray’ı 4 puan geriden takibini sürdürüyor ama takımda düzelmesi gereken çok nokta var. Bakalım Jesus çözüm bulacak mı?