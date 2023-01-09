09 Ocak 2023 Pazartesi

Son yıllarda Fenerbahçe’nin Kadıköy’de izlediğim en kötü derbi performansına tanıklık ettim. Sarı-Lacivertliler, bu sezon alıştığımızın aksine maça baskılı başlayamadı, oyunda üstünlük kuramadı, varlık gösteremedi. Bunun sebeplerinin başında bence Jorge Jesus’un 3’lü savunma inadı geliyor. F.Bahçe’nin en büyük zaafı, çizgi halinde yakalanıp ofsayt taktiği uygulaması. Rakipler artık Sarı-Lacivertlilerin bu sıkıntısını çözüp tamamen oraya yüklenmeye başladı. Nitekim dün gece G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk dersine çok iyi çalışmış, rakibinin bu eksik yönü üzerine oyun planını kurmuş. F.Bahçe’de herkes Icardi veya Gomis 11’de başlar diye beklerken Buruk, büyük bir sürprizle Barış Alper’i sahaya sürdü. Genç oyuncu, Kerem ve Rashica ile birlikte F.Bahçe’nin savunma arkasına derin koşular yaptı, tehlikeler yarattı. Oliveira’nın golü sonrası Sarı-Lacivertliler reaksiyon gösterir mi diye bekledim ama nafile. Jesus da F.Bahçeli futbolcular da Sarı-Lacivertli taraftarlar da bizler gibi izledi! G.Saray maçın mutlak hâkimiydi. Jorge Jesus, müdahalelerde geç kaldı, yaptığı değişiklikler de işe yaramadı. Zaten G.Saray 2-0’ı buldu. Üstüne İrfan Can anlamsız bir hareketle kırmızı kart gördü. Icardi derbiye son noktayı koydu. Bu sonucun ardından soruyorum: Ne yaptın Jesus?