01 Mart 2022 Salı

İsmail Kartal’ın son maçlardaki futbol anlayışı, kadro tercihleri kendisinin daha önce söylediği “Fenerbahçe’ye yakışan oyunu oynayacağız” sözüne ters. Kasımpaşa ligin en etkili takımlarından. Zor geçeceğini bildiğin mücadeleye topa hakim olamayan ve orta sahada rakibe baskı yapamayan bir 11’le çıkmak büyük hata. Hâl böyleyken 6. dakikada Zajc’ın attığı şık golün ardından Sarı-Lacivertli futbolcular, “Tamam maçı bitirdik” diye düşündü. Ama yanıldılar. Sonrasında oyunun kontrolü tamamen Kasımpaşa’ya geçti. Altay’ın 3 kritik kurtarışı olmasa ev sahibi daha ilk yarıda öne geçerdi. Berisha ve ön alandaki oyuncular ileride top tutamadı. Bu durum Kasımpaşa’nın işine yaradı, kazandığı her topta Fenerbahçe orta sahasını çok rahat geçip tehlike yarattılar. Beraberlik golünü de buldular. Hep söylediğim gibi, Sarı-Lacivertlilerin rakibini seyrettiği bir anda!

İrfan Can, sakatlık sonrası çok formsuz. Valencia bu tip maçlarda yedek kalmaz. 90’da oyuna girdi, 1 dakika sonra ceza sahası içindeki kritik pasıyla Szalai’ye golü attırdı. Ama rakibine müdahalesi var mı yok mu tartışılır. Ayrıca takımdaki en verimsiz isim genç Arda Güler miydi de 66’da oyundan aldın İsmail Hocam? Bırak çocuk oynasın, özgüven kazansın. Arda’dan önce çıkması gereken o kadar çok oyuncu vardı ki sahada. Bir de Mesut Özil sorunu kabak tadı verdi artık! Dün yine oynamadı. Mesut dünya yıldızı ama geldiği günden bu yana Sarı-Lacivertlilere verdiği katkı yok denecek kadar az. Beklentiler büyüktü, yaşanan hayal kırıklığı oldu. F.Bahçe, bu kötü oyunla nereye kadar gidecek? Kasımpaşa karşısında sadece 3 puan kazanıldı. Ancak takım umut veriyor mu; kimse kendini kandırmasın, kesinlikle hayır!