Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Rahat yok!

16 Aralık 2024 Pazartesi

Fenerbahçe Kulübü, taraftarına teşekkür etmeli. Beşiktaş’a, Athletic Bilbao’ya kaybettikten sonra tribünleri tıka basa dolduruyorlarsa bu, başkanla, teknik direktörle, futbolcularla alakalı bir şey değil. Bu iş tamamen forma aşkıyla alakalı. Oynadığınız tek kale maçta eğer rakip sürekli kapanıyorsa farklı varyasyonlar denemelisiniz. Hep aynısında ısrar ederseniz zorlanırsınız. Tıpkı ilk 45 dakikada olduğu gibi. Hakemin, Başakşehirli Ba’ya VAR kararıyla gösterdiği kırmızı kart doğru. Bana göre Deniz Türüç de atılmalıydı. Başakşehir futbolcularının sahadaki agresifliğini anlayamadım. Bunu neden Fenerbahçe’ye karşı ortaya koydular çözmek güç. Geçmişten gelen bir sıkıntıları olabilir gibi... 10 kişi kalmış takımdan gol yiyorsanız, bu, işinizi iyi yapamadığınızın bir göstergesidir. Şapkanızı önünüze koyup düşünün. Savunma içler acısı. Nesyri’den 2 gollü “hayat öpücüğü” gelmese hep birlikte neyi konuşuyor olacaktık biliyorsunuzdur. 3 sakatlık kötü oldu. F.Bahçe’nin rahat maçı yok!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Rahat yok! 16 Aralık 2024
Kartal'ın suçu neydi? 12 Aralık 2024
Fırsatı kaçırmadı 3 Aralık 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Ortadoğu ve aşırı özgüven tuzağı
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Bir acayip Türkiye hikâyesi
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bilimde büyük bir değişimin arifesi: Kuantum Bilgisayarı
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Siyasetin sefaleti
Olaylar Ve Görüşler
Grevlerin ertelenmesi - Dr. Engin Ünsal
Olaylar Ve Görüşler
Asgari ücret zammı tartışması - Buğra Veysel Kolcu
Olaylar Ve Görüşler
Suriye’den çıkarılacak ders - DOÇ. DR. UTKU YAPICI
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Atatürk mavisi
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Suriye bataklığı
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Doha'da aslında ne oldu?
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Stres dağıldı
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek 2025 yılı Ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Rahat yok!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler