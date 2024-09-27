Sadece 3 puan, oyun tat vermedi
15 yıl olmuş Şampiyonlar Ligi’nde yoksun. Yine erken veda. Üzücü, evinde ezeli rakibin G.Saray’a kaybediyorsun bu tarafı daha da üzücü. Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho geldi, F.Bahçe’de değişen pek bir şey yok. Ligde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış, henüz yolun başı ama şimdiden ezeli rakibinin 5 puan gerisine düştü. Bir gerçek şu ki Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal döneminde daha etkili futbol oynuyordu. Zamana ihtiyaç olduğunu söyleyenler var. 3.5 ay oldu Portekizli hocanın gelişi. Takımın yarısı geçen yıldan kalanlar. Neyin zamanı? Avrupa Ligi’nde F.Bahçe Kadıköy’de startı S.Gilloise önünde aldı. Belçika ekibi hızlı başladı, net fırsatlar kaçırdı. Sarı-Lacivertlilerin savunma hataları ön plandaydı. Çağlar skoru 1-0 yaptı ama oyunun kalan bölümü kimseyi tatmin etmedi. Mourinho’nun kadrodaki değişimi pek işe yaramadı. Nesyri’nin kaçırdığı pozisyonlar saç baş yolduruyor. Osayi döndü, 2. goldeki katkısı büyüktü. Ama hem kırmızı görüp hem penaltıya sebebiyet vermesi sıkıntı yarattı. Livakovic penaltıyı çıkarıp belki de gecenin hamlesini yaptı. Çünkü 1 dakika sonra topu ağlarında görünce maç 2-1’e geldi. F.Bahçe kazandı ama oyunu tat vermiyor, derbinin etkisi hâlâ atlatılamamış.
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