Sıcak havada harika futbol

16 Ağustos 2021 Pazartesi

Seyircili sezona merhaba. Özlemişiz. Ama nereye kadar? Covid belası hala ensemizde. Bu virüsten bize rahat yok. Haziran ayında 5 bine kadar inen vaka sayısı yeniden 20 binlere tırmandı. Aşımızı olalım, maskelerimizi de kolumuza değil, ağzımıza takalım. Kulüplerimizden bazıları önemli sayılabilecek transferler yaptı. Bakalım verdikleri paraların karşılığını alabilecekler mi? Fenerbahçe canlı örnek. 3 yıl boyunca toplam 52 oyuncu almışlardı. Ancak hep hüsran yaşadılar. Adana Demirspor tartışmasız transfer döneminin şampiyonu. Sıfırdan takım kurdular. Başarılı olmalarını çok istiyorum. Fenerbahçe’de bazı oyuncuların gönderilmelerine pek anlam veremedim.

Caner ile Gökhan bir yıl daha kalabilirlerdi. Takımda yine ağabey olmayacak. Savunma ve orta sahada bolluk yaşanırken, stopere yeni isim geldi. Hiç gerek yoktu. Sadık gönderildi, oynamayan Lemos duruyor. Şaka gibi. Peki golcü? Hali hazırda yine yok. Fenerbahçe tarihinde yaşanmamış bir durum. Ali Koç kötü karnesini ya düzeltecek ya da… Hazırlık maçı yapmadan lige giren takımlar var. Bu yüzden 5-6 hafta beklememiz gerekecek ki, daha detaylı bilgiler aktaralım sizlere.

PELKAS, VALENCİA, MERT

Daha yolun başındayken Fenerbahçe’de Pelkas, Valencia ve Mert Hakan’dan peş peşe sakatlık haberleri aldık. Kayıp büyük. Üçlünün ne zaman oynayacakları belirsiz. Umut doktorlarda. Maç yorumum; hem Adana Demirspor hem Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu mücadeleden büyük keyif aldım. Avrupalı gibi oynadılar. Doğrusu, sıcak havada bu kadar yüksek tempo beklemiyordum. Hasret kaldığımız futbol bu işte.

Stada bayıldım. Saracoğlu’nun bir benzeri. Fenebahçe’de Vitor Pereira ile gelişme olduğu kesin. Mesut Özil uzun aradan sonra golle tanıştı. Onun adına sevindim. Çok baskı vardı üzerinde. Sonradan oyuna giren Serdar Dursun Fenerbahçe takımında kesinlikle iş yapar, kumaşı iyi. Kaleci Altay yine yıldızlaştı. Harikasın çocuk. İyi ki varsın.