Hilmi Türkay
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Skor güzel ama...

31 Ağustos 2024 Cumartesi

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu rüzgârı esti geçti. 2018’de girmişti kulübün kapısından. Performansı hep üst düzeyde oldu, asıl yerinde oynamadığı halde. Çalışkandı, hırslıydı. Ferdi son yıllarda sahalarda gördüğüm en centilmen, beyefendi futbolcuydu. Çok sevdi, çok sevildi. Giderken ağladı, ağlattı. Kulübe kazandırdığı para 35 milyon Avro. Önemli rakam ama şampiyonluğa oynayan F.Bahçe için Ferdi büyük eksiklik olacak. Orta sahaya Sofyan Amrabat geldi. Bir de sol bek transferi yapılacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Sarı-Lacivertlilerin önü açık diye düşünüyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kadıköy’de büyük coşku vardı. Binlerce F.Bahçeli, ulu önder Atatürk’ü andı. Alanyaspor geriden oyun kurmakta ısrar etti, çoğu zaman başarılı olamadı. F.Bahçe bunu görüp baskıyı tamamen rakip alana yığdı. Pres, sonuç getirdi ama pozisyonlar kaçtı. Sarı-Lacivertliler biraz daraldığı anda ilk yarının sonlarında Dzeko’nun asisti, Tadic’in golüyle rahatladı. İkinci yarı Alanyaspor’un ataklarıyla başladı, F.Bahçe kalesinde pozisyonlar gördü. 65. dakikada Livakovic çok kritik bir kurtarış yaptı, sonra degajı adeta asist oldu, Tadic aşırtma vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. Peşine Dzeko’yla 3-0’ı buldu F.Bahçe... İrfan Can girer girmez takıma katkı sağladı. Yeni transfer Nesyri’nin kaçırdığı iki net gol pozisyonu ise akıllara zarar! F.Bahçe için farklı skor ve 3 puan güzel ama oyun aynı güzellikte değil.


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