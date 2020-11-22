Sosa, Emre’nin kopyası

22 Kasım 2020 Pazar

Covid-19’la ilgili ikinci kısıtlama geldi. Bekliyorduk, sürpriz olmadı. Bence geç alınmış bir karar, içeriği daha farklı olabilirdi. 3 haftalık tamamen kapanma gibi. Hastaneler doldu, gidenler kapıdan dönüyor. Vefat eden yurttaşlarımızın sayısı yükseldi. Umutlarımızı aşıya bağladık. Ancak aşı ülkemize geldiğinde maalesef onu koruyacağımız soğuk hava depolarımız yok (-70 derecede saklanması gerekiyor). Vah halimize! Milliler küme düştü, ayıp. Maçlar futbol oynayarak, mücadeleyle kazanılır. Milli Takım’da bu ruhu göremedim. Başarısızlıklarda ilk suçlu olarak teknik direktörler gösterilir. Şenol Güneş hata yaptı. Bu yanlışları istifa etmesini gerektirecek kadar mı tartışılır. Fenerbahçe ailesi genişliyor. Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı, Aurelio ve Selçuk Şahin’den sonra Semih Şentürk de yuvaya döndü. Yeni görevi Futbol Akademisi’nde gençleri yetiştirmek olacak. Semih, Sarı-Lacivertlilerin altyapısında yetişti, 2002-2014 arası F.Bahçe forması giydi, 2007-08’de gol krallığı yaşadı. O sezon yedek kulübesinden gelip attığı gollerle “Nöbetçi Golcü” lakabını almıştı. Liglerimizde antrenör kıyımı kanayan yara. F.Bahçe’nin rakibi G.Birliği sezona Mert Nobre ile başladı, gidişat kötü olunca gönderildi. Yerine Mustafa Kaplan geldi. Kaplan, 2019-20’nin ilk 9 haftasında Başkent ekibini çalıştırmış, başarı sağlayamayınca yollar ayrılmıştı. Anlamadığım, kapıyı gösterdiğiniz adamı bir daha niye geri çağırıyorsunuz? Ve o adam da yine nasıl geliyor? Akıl tutulması yaşıyorum.

Erol Bulut haftalar sonra sahaya farklı bir 11 çıkardı. İki sağ bekin peş peşe sakatlanması (Gökhan-Nazım) talihsizlik elbette. F.Bahçe’nin yine favori olduğu maçlardan biriydi. Zorlanmadan sonuca gitti. Ancak ilk yarıdaki mücadelelerini beğenmedim. Hele duran toptan yedikleri gol savunma oyuncularına yakışmadı. Sosa, Emre Belözoğlu’nun sanki kopyası, kim der ki Arjantinli’ye 35 yaşında diye. İstekli, hırslı. Durmuyor koşuyor. Attığı gol ustacaydı. 90 dakika sahada kaldı. Gerçekten helal olsun. Novak ve gol atmasına rağmen Mert Hakan’ın performansını beğenmedim. Böyle forma alınmaz! Cisse mi, Samatta mı, tabii ki tercihim Cisse. G.Birliği ilk girdiği pozisyonu gol yaptı hepsi o. Perotti biri penaltıdan iki gol attı. Penaltıyı aldığı hareketi ise tartışılır. Asıl maç haftaya ama (F.Bahçe-Beşiktaş).