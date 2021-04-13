Takibe devam

13 Nisan 2021 Salı

Cuma sabahı kötü bir sürprizle karşılaştım. Çok sevdiğim kardeşim, dostum, meslektaşım, aynı futbol takımında oynadığım, aynı yerde (Muhafızgücü) askerlik yaptığım Cengiz Kaptan’ı kaybetmişiz. Vefatından iki gün önce telefonda konuşmuştuk. Oğlu Sarp, Cengiz’in sosyal medya hesabından “Babamı kaybettik” diye yazdığında Cengiz’e toz kondurmamış, Cengiz’in babası sanmıştım. Meğer Cengiz’miş. Güzel insandı Cengiz. 30 yılı aşkın süre birlikteliğimiz oldu. Mesleğe Türk Haberler Ajansı’nda başlamış sonra Son Havadis Gazetesi’ne geçmiş, buradan Cumhuriyet’e gelmişti. Rahmetli müdürümüz Abdülkadir Yücelman Cengiz’den G.Saray’a bakmasını istemişti. Hemen her gün Florya’nın yollarını arşınladı. Habercilik anlayışı iş takibi mükemmeldi. Döneminin muhabirleri arasında en başarılı olanıydı. Spor camiasının bir kez daha başı sağ olsun.

İNANMAK VE BAŞARMAK

Fenerbahçe’nin yeni hocası Emre Belözoğlu, takımına inandığını söylemiş. İnanmak başarının yarısıdır. Bana göre ortada bir inanmışlık yok. Futbolcular işin farkında olsalardı önlerine altın tepsiyle iki kez (G.Birliği- Malatya maçları) sunulan şansı ellerinin tersiyle itmezlerdi.

Emre Hoca takım içinde bazı yerlere dokunmuş. İşe yaradı mı? Hayır. Fenerbahçe’nin futbolu yine aynıydı. Santrforsuz olmaz. Her yerin 3-4 adamı varken golcün yok. Kanatlardan istediğin kadar gel, istediğin kadar orta yap, golcün olmazsa işe yaramaz. Sarı-Lacivertliler uzun süredir bu eksikliği yaşıyor. Rakip kaleye ilk şutlarını 35. dakikada çekmişler. Şaka gibi. G.Antep oyunu önce kendi yarı alanında kabullendi sonra yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bir de gol attılar. Mete Kalkavan santrayı gösterdi, VAR golü geçersiz saydı. F.Bahçe’de işler kötü giderken Mert Hakan’dan güzel bir gol izledik. Transferin flaş ismi Mert, bir süre performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Çok geçmedi G.Antep serbest vuruş kazandı, Altay kurtardı VAR topun çizgiyi geçtiği görüşündeydi. Karar doğru. Skora eşitlik geldi. 5 dakika sonrasında Valencia attı 2-1 oldu. Kapanışı Sinan yaptı. F.Bahçe için “ya tamam, ya devam” maçıydı. Galip geldi. Pes etmediğini gösterdi. Acı gerçeği söylemek gerekirse; yine Kadıköy’de zor bir gece daha geçirdikleri tartışılmaz.