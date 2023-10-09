Taşlar oturdu
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’la başlayan amatör branş hamlesi, Ali Koç başkanlığında da devam ediyor. Büyük kulüp olmak kolay değil. Sarı-Lacivertliler bu yüzden çok farklı. Karşılığı da şampiyonluklarla geliyor. F.Bahçe kadar başka hangi takım amatör branşlarda faaliyet gösteriyor söyler misiniz? Bazıları şubeleri kapattı. Futbol elbette kulüplerin vazgeçilmezi. F.Bahçe son 5-6 sezondur futbolda istediğini alamadı. Neden? Ali Koç koltuğa geçtiğinde tecrübesizdi, güvenmemesi gerekenlere inandı, transferde yanlışlar yaptı. “Yıldız” denenler 2. sınıf çıktı. Bugün öyle değil. Başkan tecrübelendi, doğru kararlar vermeye başladı. Gerçek yıldızlar transfer edildi. Transferde en büyük pay sahibi Koç’un sağ kolu sportif direktör Mario Branco. Branco, Jorge Jesus’un ekibiyle gelmişti.
F.Bahçe, Kasımpaşa maçıyla (Avrupa dahil) galibiyet sayısını 16’ya çıkardı. Alkışlanacak bir durum. İsmail Kartal için zaman zaman “Rotasyona gidiyor” diye yazılıyor. As kadro veya yedek isimler hiç farketmiyor. Taşlar yerine kısa sürede oturdu, yabancılar çabuk uyum sağladı. İyi kenetlenme ve enerjiyle (taraftar gücü de buna dahil) başarılar peş peşe geldi. Bu hafta milli maç arası. Dönüşte Sarı-Lacivertliler önce evinde Hatayspor’la, sonra deplasmanda Pendikspor’la oynayacak.
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