Thiam’ın gecesi

05 Ocak 2021 Salı

2020 kolay unutamayacağımız bir yıl olarak belleklerimizde kalacak. Bu yıla kadar yaşamadığımız çok sayıdaki olumsuzluğu 2020’de gördük. Daha başlangıç gününde babamı kaybetmiştim, sonra Covid-19 belası çıktı, evlere kapandık, korku, endişe, stres dolu günler geceler geçirdik. Psikolojimiz bozuldu. Acılar bırakan depremi gördük. Kurtarılanlar, kurtarılamayanlar oldu. Hafta sonları sokak yasağı geldi. Virüse önlem amaçlı maske, mesafe gibi uyarılar bazı insanlarımız tarafından önemsenmeyince ölüm sayıları arttı. Tek çare aşıydı. Her kafadan sesler çıkmaya başladı. Sonunda aşı geldi. Yaramıza merhem olup olmayacağını zaman gösterecek. Bir gerçek var ki; aşı yaptırsak dahi maskeden, hijyenden kaçış yok. Hayatımızın büyük bölümünü yine evlerde geçirmeye devam edeceğiz. Kalabalık ortamlardan kaçınacağız. Çünkü bu virüs hep peşimizde olacak. İşte canlı örnek. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez virüse yakalandı. Virüsü yendim demekle iş bitmiyor. Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

HER TAKIM SAHAYA EŞİT ÇIKIYOR

Seyircisiz futbolla haşır neşir olmaya devam ediyoruz. Artık deplasman fobisi kalmadı. Her takım sahaya eşit çıkıyor. VAR’ı çok konuştuk, tartıştık. Hakemlerimiz cesur değil. 2020’de aralarında başarılıydı diyebileceğim bir isim dahi söyleyemem. F.Bahçe sezonun transfer rekortmeniydi. Buna rağmen Kadıköy’de ağır yenilgilerle tanıştı, kötü futbol oynadı, Erol Hoca yetersiz kaldı. Ara transferde yine futbolcu kovalıyorlarmış. 18 oyuncu geldi, daha neyin peşindeler? Gençler ne güne duruyor? Yazık değil mi Ali Koç’a? Erol Bulut birkaç futbolcunun üzerini çizmiş. Bu kadar acelecilik neden? Lig uzun maraton. Kasımpaşa-F.Bahçe maçına dönecek olursam, mücadele tatsız geçti.

İlk 45 dakikada 3 pozisyon var; biri Kasımpaşa’nın, ikisi F.Bahçe’nin. İyi ki Kasımpaşa Thiam’ı (2 gol attı) F.Bahçe’ye hediye etmiş. Yusuf Erdoğan’ın Sinan’a hareketi penaltı. Halis Özkahya önü kapalı olduğu için pozisyonu görmemiş olabilir ancak VAR ne güne duruyor? Penaltı güme gitti. F.Bahçe’de bir kıpırdanma var. Yeter ki Erol Bulut formayı adaletli dağıtsın. Gecenin kapanışını Ferdi Kadıoğlu yaptı. F.Bahçe’yi perşembe akşamı Kadıköy’de zorlu Alanyaspor maçı bekliyor. Kasımpaşa ara transferde 3-4 oyuncu almalı, yoksa dibi görür. Bu ligin şakası yok.