Umut ışığı

24 Aralık 2020 Perşembe

Futbolumuzda yoğun maç trafiği başladı. Takımlar üç günde bir karşılaşma oynayacak. Kadrosu geniş olanlar avantajlı. Ancak zengin kadrolar bazen işe yaramıyor. Örnek F.Bahçe'nin son iki yıldaki durumu. Şampiyonluk nidalarıyla lige girmişti fakat filmin sonu hüsranla noktalanmıştı. Bu seneki gidişat da şimdilik iç acıcı değil. TFF liglerde kadro genişliğini 35'e çıkardı. Gençlerimiz için bu iyi fırsat olacak. Yeter ki teknik direktörlerimiz gençlere inansın, güvensin. Yabancılara yıllarca paralar akıttık bir işe yaramadı. Kimler geldi kimler geçti. Katkı yapan yıldız sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Hele içlerinden bazıları vardı ki, sorun üzerine sorun (formsuzum, sakatım, hastayım…) yaratırlardı. F.Bahçe'de Van Persie 3, Sırp Krasic 2.5 yıl oynamadan para kazandı. Bugün Dirar'ın talibi çıkmadığından Dereağzı'nda çalışıyor. Yıllık 1.5 milyon Avro alıyor. İşte bu ve buna benzer durumlar yüzünden kulüplerimiz krizle karşı karşıya geldi. Suçlu yöneticiler. Yabancı hayranlıkları yüzünden paralar çar çur edildi. Hiçbiri geleceği önemsemedi. Kulübünü düşünen tek başkan bilirim o da rahmetli Süleyman Seba'ydı. Ayağınızı yorganınıza gören uzatın diye bir söz vardır. Seba 16 yıl aralıksız başkanlık yaptığı dönemlerde bu sözden hiç dışarıya çıkmamıştı. Sonra sırasıyla koltuğa oturan Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve Fikret Orman'ın kulübü ne durumlara soktuğunu gördük. Orman döneminde haciz memurları kulübün kapısından hiç eksik olmuyordu. Ali Koç da dikkat etmeli. Bu işler sadece para vermekle bitmiyor. Sporcuların göstereceği performans, dökeceği alın teri ve emek de bir o kadar önemli. F.Bahçe'nin 2.5 yıldır özellikle futbolda çizdiği başarısız tablo ortada. Yani kurtuluş reçetesi bizim çocuklarımızda demek istiyorum.

Fenerbahçe rakiplerine 10 dakika dayanamıyor. Hiç mi tedbir alınmaz. Her hafta aynı film. Skrtel vuruyor direkten dönüyor, Mahmut golü atıyor herkes seyrediyor. Bu takım daha önceleri böyle ucuz goller yememişti. Nazım 45. dakikada beraberlik golünü attı. Bu gol Sarı-Lacivertlilere soyunma odasına giderken umut oldu. Başakşehir çok mu iyiydi? Hayır. Tisserand’ın golü alkışa değer. İki haftadır takımını yakıyordu bu kez affettirdi. Önce Gustavo sonra da Mert Hakan skoru 4’e taşıdılar. F.Bahçe’nin özellikle ikinci yarıdaki mücadelesi gelecekle ilgili beni umutlandırdı. Umarım yanılmam. Futbolcular bildiklerini oynasın yeter. Hep dün geceki gibi iştahlı olun.