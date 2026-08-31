Fenerbahçe’nin en iyi transferi Vedat bana göre. Adam her bölgede var. Sadece gol bölgesine bağımlı değil. Yaşı 32 ama kaldığı yerden devam ediyor. Konya ve Lyon’dan sonra dün gece de Samsunspor filelerini havalandırdı. Lyon zaferi sonrası burası zor deplasmandı. Futbolcularda yorgunluk bekleniyordu. Nitekim oldu da. Oğuz Aydın harikasın. Belli oynamaya oynamaya özlemişsin futbolu. Ne gol attın öyle. İrfan sen de kıpırda lütfen. Sana ihtiyaç var. Talisca gitti üzgünüm ama... Umarım daha iyisi gelir. Samsunspor o özlenen takım değil. İlk yarıda skor 1-0’dan çok daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe zoru kolay geçti. Aziz başkan maçlara gitmeye devam et. Cumartesi günü oynanacak F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde Kadıköy yıkılır.