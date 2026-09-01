Beşiktaş bu sezon çok farklı. Başkan Serdal Adalı kesenin ağzını açtı. Çok sayıda yıldız geldi. Hedef büyük. Taraftarlar şampiyonluk istiyor. 6 gollü önemli bir galibiyet aldılar. Beşiktaş adına erken gelen gol skorun büyüyeceğinin sinyalini vermişti. 2-0’dan sonra Çorum FK öyle bir gol attı ki şapka çıkarılacak türden. Ancak gecenin özel ismi Vlahovic’ti... 1, 2 derken 3 golle yıldızlaştı. Siyah-Beyazlıların özlenen forveti olduğunu gösterdi, daha çok iş yapacağını ispatladı. Bir küçük not; bu hakemlerle sezon zor biter. Çağatay Hocam her pozisyonun içinde sen varsın. Bu nasıl iş? Futbolcu gibiydin. Tepki gösterenleri uyarıyorsun bir de penaltı pozisyonuna “Oynayın” diyorsun. İyi ki VAR müdahale etti. Şaka gibisin. Her hafta hataları konuşuyoruz, bence hakemlik müessesesi bitmiştir.
Vlahovic
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