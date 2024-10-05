Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yabancı cenneti

05 Ekim 2024 Cumartesi

Yıllardır “en iyi” futbolcuları, teknik direktörleri getiriyoruz. Akıttığımız paranın haddi hesabı yok. Ortada başarı var mı? Hayır. Peki neden hep bu yanlışları yapıyoruz? Futbol pazarını iyi bilmiyoruz. Kulüp yöneticileri profesyonel değil. Ülkemiz yabancı oyuncular için (birkaçı hariç) tam cennet! Avrupa’ya ayak uyduramadık. Yöneticiler kavgadan vazgeçmeli, para harcarken iyi düşünmeli. Kendi işinizde bu kadar savurgan olamazsınız!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yabancı cenneti 5 Ekim 2024
Güzel sonuç 4 Ekim 2024
Mourinho etkisi! 30 Eylül 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu İktidar Hamas Gibi Düşünürse
Olaylar Ve Görüşler
Yargı, barolar ve sorumlulukları - Av. Dr. Başar Yaltı
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (37) Bir gece ansızın gelebilirler!
Şükran Soner
Şükran Soner Kimin eli kimin cebinde?
Murat Ağırel
Murat Ağırel 2023’te sporculara 48 bin altın dağıtıldı
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi İyi de sorumlu kim?
Miyase İlknur
Miyase İlknur Masum değilsiniz hiçbiriniz
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Guterres-Waters ekseni
Öner Yağcı
Öner Yağcı Öğretmen ders verir
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Yönetim faturası
Eren Aysan
Eren Aysan Kitap günlerinden Ceyhun Atuf Kansu'ya...
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Özümüze dönelim
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Yabancı cenneti
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Formül belli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler