Hilmi Türkay
Yabancı cenneti
Yıllardır “en iyi” futbolcuları, teknik direktörleri getiriyoruz. Akıttığımız paranın haddi hesabı yok. Ortada başarı var mı? Hayır. Peki neden hep bu yanlışları yapıyoruz? Futbol pazarını iyi bilmiyoruz. Kulüp yöneticileri profesyonel değil. Ülkemiz yabancı oyuncular için (birkaçı hariç) tam cennet! Avrupa’ya ayak uyduramadık. Yöneticiler kavgadan vazgeçmeli, para harcarken iyi düşünmeli. Kendi işinizde bu kadar savurgan olamazsınız!
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