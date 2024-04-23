Yanlış karar!

23 Nisan 2024 Salı

İsmail Hocam turu kaybettiğin Olympiakos rövanşı gecesi rahat uyuyabildin mi merak ediyorum? Fenerbahçe değil turu sen verdin. Nasıl yaparsın bu kadar hatayı? Atina’daki yanlışların üzerine Kadıköy’de daha fazlasını ekledin. Kafasında F.Bahçe’yi bitirmiş Zajc ve 6 ay kapısında yattığın ille de yönetime alın dediğin Krunic kararınla ayağına kurşun sıktın. Haklısın yoruldun. F.Bahçe’de teknik direktörlük yapmak kolay değil. Herkes işine karışmak ister.

Sen karıştırmadın ama keşke bazı uyarıları değerlendirmenin yolunu arasaydın. Söylenenleri dinleseydin. Bu takım iki forvetle de oynar, İsmail Yüksek ve Fred en son üzeri çizilecek isimler. Medet umduğun Zajc ile Krunic bu formayı zor giyer. Takımın penaltıcısı görünen Tadic topun başına geçtiğinde herkes tedirgin oluyor. Son 1 dakika oyuna aldığın Bonucci’ye penaltı attırdın. Belki final oynayacaktın. Eleştirilere kızma.

Sivasspor-F.Bahçe maçının ilk yarı özeti; ev sahibinin 4 net gol girişimi var. Biri gol oluyor ama ofsayta takılıyor. 3’üne ise Livakovic izin vermiyor. F.Bahçe sahada yok. Aşırı top kayıpları yaptılar. Her bölgesi kopuk kopuktu. Beklenmedik anda Fred sahne aldı. Öyle bir gol attı ki deyim yerindeyse köşedeki örümceği aldı. Bu gol uzun süre konuşulur. Fred’in, İsmail Kartal’a koşarak golü paylaşmasının altında Olympiakos maçına bağlı bir sitem olabilir mi ne dersiniz? Koita’nın beraberlik golünde savunma zaafı net. 80. dakikada İrfan Can Kahveci imdada yetişip şık bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Taa ki VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Cihan Aydın’ın verdiği penaltıya kadar. Bence ağır ve yanlış bir karar, Livakovic’in teması öncesi Sivaslı Manaj zaten kendini yere bırakmıştı. F.Bahçe bu karara isyan etti ama nafile, olan oldu, G.Saray’la puan farkı artık 4... Geçmiş olsun diyebiliriz!