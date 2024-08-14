14 Ağustos 2024 Çarşamba

Fransa’da 2-1’lik yenilgi, ligde 1-0 Ad.D.Spor galibiyeti. İki 90 dakikadaki futbolu yetersiz gördüğüm için Lille rövanşıyla ilgili karamsardım. Turu geçer miyiz yoksa takılır mıyız diye stada gelirken kafamda soru işaretleri vardı. Kadıköy doldu taştı. Tribünlerin muhteşem desteğiyle Fenerbahçe de maça fırtına gibi başladı. Ön alan baskısı çok etkiliydi. Özellikle Dzeko, Mert Hakan, Szymanski ve Maximin ile gelen net pozisyonlar, etkili şutlar vardı, Lille kalecisi Chevalier başarılıydı.

F.Bahçe’nin ilk yarıda gol atamaması büyük şanssızlıktı. İkinci devreye yine istekli girdi Sarı-Lacivertliler ancak eforlu oyunun sonucu olarak yorgunluk başladı. Mourinho, 60’lı dakikalarda risk aldı, orta sahanın merkezini sadece İsmail’e emanat edip forveti Nesyri-Dzeko yaptı. Devamında İrfan Can Kahveci ile Cenk de oyuna girdi. Ancak Lille oyunu öyle soğuttu ki, uzun süre yerde yattılar, bir de tribünden kalecilerine atılan madde tuz biber oldu! 82’de Osayi’nin şutu direkten döndü...

Ve nihayet beklenen gol 90+1’de Oosterwolde’nin kullandığı uzun taçta Lille savunmasına çarpan topla geldi. Uzatmalara gittik. Artık mücadele penaltılara kalır derken hakemin VAR uyarısı planları bozdu. Oosterwolde’nin ceza sahasında eline çarpan top için penaltı kararı çıkınca Lille atışı gole çevirdi. F.Bahçe’ye çok yazık oldu.