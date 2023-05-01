Zirvede fark eridi

01 Mayıs 2023 Pazartesi

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği lider Galatasaray’ı 1-0 geriden gelip 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına yeni bir soluk getirdi. 3. sıradaki Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’la arasındaki puan farkını 5’e düşürdü. Kartal, ligin ilk yarısında 2-1 kaybettiği derbinin ardından bu kez 3-1 kazanarak olası ikili averaj hesabında Galatasaray’ı geçti. Sarı-Kırmızılıların, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 3.

ŞAMPİYONLUK SESLERİ

Vodafone Park’ın tribünlerini tamamen dolduran binlerce Siyah-Beyazlı taraftar, galibiyet sonrası şampiyonluk marşları söyledi. Tribünler uzun süre “Şampiyon Beşiktaş” diye bağırdı. Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti orta sahada toplanıp taraftarlarıyla tezahürat yaparak kutladı. Aboubakar, takımının 3. golünü kaydederken son 8 maçta 7. kez ağları sarstı.

ASLAN’DA KAYIP 5 PUAN

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon derbilerdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-Kırmızılılar son 2 haftada Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş mağlubiyetiyle 5 puan kaybetti. Galatasaray, 2016’da açılan Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı galibiyet alamadı.

PENALTI BEKLEYİŞİ

Beşiktaş, 26. dakikada Rosier’in ortasında topun ceza sahasında Galatasaraylı Oliveira’nın eline geldiği itirazında bulundu. Hakem Ali Şansalan devam ettirdi, VAR’dan uyarı gelmedi. İlk yarının sonlarında Torreira’nın Aboubakar’la mücadelesinde Siyah-Beyazlılar penaltı bekledi, devam kararı çıktı.

ICARDI BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray’IN yıldızı Icardi, bir derbide daha golünü attı. Arjantinli forvet, Beşiktaş karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Icardi bu sezon Beşiktaş ağlarını 3. kez sarstı. 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ve Trabzon’a da 1’er golü var. Beşiktaş’a 1-1 beraberliği getiren Saiss, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

11’LERDE SÜRPRİZ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde geçen hafta Ümraniyespor’u yendikleri maçın 11’ini sahaya sürdü. 7 maç sonra Ümraniyespor maçında 11’de görev alan Rosier, derbide de formasını bırakmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen haftaya göre 11’de tek değişiklik yaptı, Zaniolo’nun yerine Icardi 11’de oynadı.