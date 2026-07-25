15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl önce, Haziran 2015’te, Fethullahçı casusluk cemaatinin 2008-11 yılları arasında askeri lise kökenli Harbiyelileri Menteş Kampı ve Kara Harp Okulu’ndan uzaklaştırdığını; Harp Okulu’ndaki öğretmen subayları, öğrenci alımı görevlerinden dışladığını, Atatürkçü subayların çocuklarının sınavlarda elendiğini bu köşede yazmış, orduya cemaatçi kapıkulu askerleri alındığını duyurmuştuk.

Yazı çıkar çıkmaz, dönemin Genelkurmay askeri savcılarından Ali Müjdat Eski, bizi ifadeye çağırdı. Odasına girdiğimizde, masanının önündeki sehpada çok sayıda dosya sıralandığını gördük. Acemice bir mizansen ile karşı karşıya olduğumuz açıktı. Savcı Eski, bizimle üst perdeden konuşuyor, bu dosyaların hepsinin sözümona cemaatçilerin de aralarında olduğu ordudaki çok sayıda disiplin suçuyla ilgili olduğunu anlatmaya çalışıyordu.

Asıl amacı, savcılık gücü üzerinden gözümüzü korkutarak yazımızdaki bilgileri kimden edindiğimizi öğrenmekti. Gazetecinin kaynağını asla açıklamamanın meslek kuralı olduğunu anımsattık. Onun üzerine, yazıda orduya “cemaatin ve iktidarın kapıkulu askeri” alındığından ne kastettiğimizi tehditkâr bir biçemle sormaya başladı. Öyle anlaşılıyordu ki askeri savcı, ordudaki cemaatçileri değil, ordudaki cemaatçiliği ortaya koyanları soruşturmakla görevlendirilmişti. O yüzden, cemaatin TSK’deki örgütlenmesi ile ilgili soruşturmaları masasına dizmiş, sumen altı ediyordu.

Bu olayı, 15 Temmuz darbesi nedeniyle devletin televizyonunda yayımlanan kimi kamu spotları ve dizilerde AKP ve Saray övücülüğü yapılması üzerine yeniden anımsadık.

Sanki, Saray ve AKP, cemaatle iktidar ve güç savaşına girmeden önce beraber yol yürümemiş, ordunun yurtsever ve laik kadrolarını tasfiye işinde ortaklık yapmamış gibi...

Haziran 2015’te, ordudaki cemaatleşmeyi köşemizde duyurduğumuz için bizi sorguya çekmeye kalkan Ali Müjdat Eski’nin odası, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın makamı ile aynı yerleşkedeydi. Kendisi, Akar adına soruşturma yürütüyordu.

O Hulusi Akar ki 15 Temmuz 2016 gecesi Genelkurmay Başkanlığı makam odasında kendisini cemaatçilere teslim etmişti!

Buna rağmen, darbe sonrası AKP’den milletvekili, milli savunma bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanı yapılmıştı...

Bizi sorguya çeken dönemin Genelkurmay Savcısı Ali Müjdat Eski’ye gelince...

Hulusi Akar Genelkurmay başkanı iken Genelkurmay adli müşavirleri olan Muharrem Köse, Hayrettin Kaldırımcı ve eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü Mehmet Oğuz Akkuş ile birlikte Fethullahçı casusluk örgütü davasında “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Cezaevinde yatıyor...

Geçtiğimiz hafta, 15 Temmuz’un yıldönümünün gerçekleştiği günlerde, ABD tarafından verilen liyakat madalyası sahibi Hulusi Akar ne yapıyordu derseniz...

ABD’de, stratejik araştırma kuruluşu CSIS’in başındaki eski ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joe Dunford ile görüşüyordu.

Görev sürüyor yani...

HASAN ABİ BİLE...

Saray’ın “Hasan abi”si Hasan Cemal; Yunanistan’ın Leros adasında Can Dündar, Asaf Savaş Akat, Nilüfer Göle, Murat Belge gibi son dönemin unutulmaz ve hiç unutulmayacak isimleri ile birlikte tatil yaptıktan sonra yazdığı yazıda, “Zaman, ‘tek adam’ rejimini tarihin çöp tenekesine atma zamanıdır! Özgür Başkan işaret fişeğini attı, yürüyelim arkadaşlar!” buyurmuş.

Onlar bile “yetti” diyor, AKP’nin halini anlayın artık!