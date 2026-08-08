Neredeyse her sabah bir operasyon...

Ya bir belediye başkanı ya bir gazeteci ya bir sanatçı ya da iktidarın tutumundan rahatsızlığını belirten bir yurttaş evinden alınıyor, soruşturmaya uğruyor, tutuklanıyor.

30’u aşkın muhalif belediye başkanı tutuklu. Onlarca bürokrat, gazeteci cezaevinde. Ana muhalefet partisi genel başkanı için fezleke üzerine fezleke hazırlanıyor.

Gık çıkaran kulağından tutulup içeri atılıyor. Ülke açık cezaevine döndü.

Öbür yanda yurttaşlardan, hatta yurttaşların seçtiği temsilcilerinden bile gizli tutularak oldubittiye getirilen bir tasarı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne ve kuruluş değerlerine karşı sırtını egemen sömürgecilere dayayarak kalkışmada bulunmuş, 50 bine yakın yurttaşın ölümünden sorumlu terör örgütü üyeleri, örtülü genel af maddesiyle sanki hiçbir şey olmamışcasına serbest bırakılıyor.

Dahası, onların başı İmralı hükümlüsü, toplumun bir kesiminin temsilcisi, hamisi gibi davranarak ülkenin doğrultusunu belirlemede başrol oyuncu konumunda.

Terörden ve bölücülükten ömür boyu hüküm giymiş İmralı’dakine akıl danışılıyor, ondan onay alınıyor, onunla birlikte yasa tasarısı hazırlanıyor, onun devletin geleceğine ilişkin karar süreçlerine katılmasına olanak sağlanıyor!

Son dediklerine bakılırsa “en az Cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli bir demokratikleşme sürecini” bizzat yürüttüğü kanısında.

Cumhuriyetin başlangıcından bu yana karşıdevrim safında yer almış bölücü ve gerici yıkıcılar kol kola girerek yeni bir rejim kurma yolundalar. O rejim de ABD’nin Ortadoğu valisi Tom Barrack’ın uygun gördüğü tam bağımlı, etnikçi, mezhepçi, cemaatçi bir ortaçağ hayaleti olan meşruti monarşidir. Bu süreçte Saray’ın gücünü pekiştirerek sürdürmek en önde gelen hedeftir.

O yüzden Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşunu gerçekleştirmiş olan CHP; etnikçi, mezhepçi ve cemaatçi işbirlikçilerin eliyle paramparça edilmiştir.

Toplumun büyük çoğunluğu yoksulluk içinde bocalarken olup bitenlerin tam anlamıyla bilincindedir ve yeni Sevr oyunlarına, ulusal iradesinin elinden alınmasına karşı bilinçle direnmektedir.

O yüzden cezaevleri tıka basa doldurulmakta, korku imparatorluğu güzelim yurdun üstüne kara bir bulut gibi inmektedir.

Yaşanan süreci en iyi özetleyen; emperyalizme karşı en büyük direniş hareketinin simgesi olan CHP’yi tarihten silmek üzere Saray’ın partinin başına oturttuğu görevli Kemal Kılıçdaroğlu’nun koşullarla tümüyle çelişen şu sözleridir:

“Cumhuriyet demokrasi ile taçlandırılmaktadır.”

Halk; AKP, MHP, PKK, HÜDA PAR ve butlancıların demokrasiyi ezerek 1923 Cumhuriyeti’ne son vererek kimin başına taç koyduklarının ayrımındadır.

Halka karşı başarı kazanamayacaklardır.

BUTLANCILARA GÖRE BİZ SATILMIŞIZ!

Geçen hafta bu köşede, Saray butlancı başının arındırması sonrası CHP’de kalan tortuya örnek verirken 2022’de AKP milletvekillerinin önerdiği Diyanet Akademisi yasa önerisine olumlu oy kullanan butlancı milletvekillerini sıralamış, Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü’nün de adını vermiştik.

Süllü aradı. Gazeteciliğimizi sorguladı, tek taraflı yazdığımızı söyledi. Uzun uzun kendisini savunurken konuyu cezaevinde tutulan belediye başkanlarına getirdi. Süllü, CHP’li belediyelerde yolsuzluk yapıldığına inandığını ifade etti, Ekrem İmamoğlu’nu suçladı. (Aynı Süllü, Silivri’yi birkaç kez ziyaret edip İmamoğlu ve arkadaşlarının siyasi rehine olarak tutulduğunu açıklamıştı!)

Dahası; CHP’ye kötülük yaptığımızı, bu çerçevede Halk TV gibi kimi medya kuruluşları ile birlikte gazetemiz Cumhuriyet’in de “satılmış” olduğunu iddia etti.

Öyle görünüyor ki butlancılar, Saray’ın tutum ve söylemlerine uyum sağlamada çok becerikliler.